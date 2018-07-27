Ещё
Глава Оленинского района Олег Дубов из-за поведения дачников отказал селу Холмец в поддержке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара

Глава Оленинского района Олег Дубов из-за поведения дачников отказал селу Холмец в поддержке 

tvernews.ru 2 часа назад
Фото: tvernews.ru
С 26 июля уличное освещение зажглось в Холмеце, о чем сообщает «Наш дом — Оленинский район». Живя во тьме много лет, местные жители неоднократно обращались к районному руководству осветить село.
И вот Холмец было включено в Программу поддержки местных инициатив, благодаря чему желание сельчан осуществилось.
— Большинство людей, живущих в Холмеце, долго ждали этого события и шли на открытие объекта ППМИ как на праздник, — пишут местные СМИ.
На праздничное открытие освещения приехал и глава района Олег Дубов месте со своей супругой.
На фото запечатлены радостные люди, радостная власть.
Но праздник был не долгим.
— К сожалению, открытие объекта ППМИ оказалось сорвано. Кроме жителей села Холмец (около 40 человек, среди них немало детей), к Холмецкой школе подтянулась группа агрессивной молодежи. Все они находились в пьяном виде. Ни один из них не живет в Холмеце — Питер, Москва, Нелидово. Правда, некоторые имеют здесь родственников, тесно связанных с оппозицией.
Подогретая алкоголем гопота стала выкрикивать лозунги и оскорбления. Им подпевала мать одного из гостей, тоже хорошо подогретая. Свою водку они отработали.
Вглядитесь в эти просветленные лица гостей нашего района. Они, по сути будучи никем, уже ведут себя здесь как хозяева, и не только в Холмеце. Вот на такой «пехоте» держится вся оппозиция в районе, — пишет «Наш дом — Оленинский район».
Это сообщение к себе на страницу репостнул глава Олег Дубов. И от себя назвал произошедшее «протестной акцией». Именно поэтому селу Холмец теперь будет отказано в любви и ласке.
— Конечно, освещение мы включили, но дальнейшее участие села Холмец в ППМИ и районных программах теперь будет под большим вопросом. Территории, где допускаются протестные акции (неважно, со стороны жителей или гостей), не могут рассчитывать на какое-либо понимание или поддержку со стороны района.
tvernews.ru: последние новости
Самое продолжительное "кровавое" лунное затмение 27 июля будет судьбоносным и зрелищным Александр Меньщиков стал главой Торжка Стала известна причина смерти двух хаски в багажнике брошенной машины: никакого яда не было
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной407
Захарченко ранен215
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий693
Россиян могут лишить права на выезд53
Тысячи крымчан подозревают в измене родине113
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Политика
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
05:29
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной
Политика
00:45
Власти Москвы спасли «Дом-2»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение