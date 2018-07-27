Глава Оленинского района Олег Дубов из-за поведения дачников отказал селу Холмец в поддержке

С 26 июля уличное освещение зажглось в Холмеце, о чем сообщает «Наш дом — Оленинский район». Живя во тьме много лет, местные жители неоднократно обращались к районному руководству осветить село.

И вот Холмец было включено в Программу поддержки местных инициатив, благодаря чему желание сельчан осуществилось.

— Большинство людей, живущих в Холмеце, долго ждали этого события и шли на открытие объекта ППМИ как на праздник, — пишут местные СМИ.

На праздничное открытие освещения приехал и глава района Олег Дубов месте со своей супругой.

На фото запечатлены радостные люди, радостная власть.

Но праздник был не долгим.

— К сожалению, открытие объекта ППМИ оказалось сорвано. Кроме жителей села Холмец (около 40 человек, среди них немало детей), к Холмецкой школе подтянулась группа агрессивной молодежи. Все они находились в пьяном виде. Ни один из них не живет в Холмеце — Питер, Москва Нелидово . Правда, некоторые имеют здесь родственников, тесно связанных с оппозицией.

Подогретая алкоголем гопота стала выкрикивать лозунги и оскорбления. Им подпевала мать одного из гостей, тоже хорошо подогретая. Свою водку они отработали.

Вглядитесь в эти просветленные лица гостей нашего района. Они, по сути будучи никем, уже ведут себя здесь как хозяева, и не только в Холмеце. Вот на такой «пехоте» держится вся оппозиция в районе, — пишет «Наш дом — Оленинский район».

Это сообщение к себе на страницу репостнул глава Олег Дубов. И от себя назвал произошедшее «протестной акцией». Именно поэтому селу Холмец теперь будет отказано в любви и ласке.

— Конечно, освещение мы включили, но дальнейшее участие села Холмец в ППМИ и районных программах теперь будет под большим вопросом. Территории, где допускаются протестные акции (неважно, со стороны жителей или гостей), не могут рассчитывать на какое-либо понимание или поддержку со стороны района.