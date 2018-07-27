Схему движения Октябрьского моста изменят после капитального ремонта

Сергеем Воропановым. По двум полосам автомобилисты будут ехать в сторону ул. Чернышевского, по одной — в обратную сторону. Для разгрузки транспортного потока на проспекте Победы и Торговой площади проезжая часть будет расширена до четырех полос. В 2019 году при съезде с моста в створе ул. С. Орлова планируется организовать движение по кольцу. На объекты дорожной инфраструктуры выехал сегодня Глава региона Олег Кувшинников . Рабочий выезд проходит совместно с Мэром Вологды

Ремонт Октябрьского моста начнется этим летом, подрядчик уже определен. Средства на его ремонт выделены из регионального бюджета. Это порядка 75 млн «Октябрьский мост построен в 1931 году, и находится в неудовлетворительном состоянии. Необходимо привести его в порядок, в том числе отремонтировать пролетные строения, асфальт, опоры, обустроить лестничные сходы и смотровые площадки под мостом. Также ведётся реконструкция Торговой площади, работы по расширению Проспекта Победы. Выполнить эти задачи необходимо в этом году», — поручил Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Дополнительная полоса появится на проспекте Победы. Сейчас строители установили новые бордюры, идет подготовка к асфальтированию верхнего слоя. Также предстоит обновить проезжую часть Торговой площади. Всего новый асфальт уложат на территории порядка 8 тысяч кв. метров.

«Благодаря решениям Губернатора области, которые были озвучены на Градостроительном совете в апреле, в центре Вологды значительно должны сократиться пробки. Кроме того, мы работаем над реализацией проекта кольцевой развязки на Т-образном перекрестке ул. Чернышевского-С. Орлова. В сторону центра будет организовано движение по одной полосе, обратно — по двум», — пояснил Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Напомним, в ближайшие пять лет Вологда получит субсидию в 1,5 млрд рублей. Самым крупным инфраструктурным проектом станет открытие обхода Вологды, который выведет транзитный поток за пределы города. Сегодня Глава региона также посетил этот объект.