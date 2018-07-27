Жители Карелии отдали мошенникам 140 тысяч рублей

Трое жителей Карелии попались на одинаковую историю мошенников и перевели им крупные суммы денег.

Как сообщили в МВД Карелии, жители трех районов Карелии перечислили незнакомцам 140 тысяч рублей за мнимое освобождение их знакомых от ответственности за якобы совершенные преступления.

Так, жителю Костомукши поступил звонок с неизвестного номера. Попытавшись узнать звонившего по голосу, мужчина назвал имя одного из своих знакомых. Во время разговора звонивший сообщил, что собирается посетить Карелию.

Спустя несколько дней он вновь позвонил костомукшанину и рассказал, что во время поездки задержан ДПС за серьезное нарушение правил дорожного движения. Чтобы избежать ответственности он якобы должен заплатить полицейским значительную сумму, которой у него нет. Деньги он обещал вернуть при встрече.

В результате этих разговоров житель города горняков перевел 50 тысяч рублей на указанный банковский счет. После этого мужчина позвонил своему знакомому и только тогда узнал, что тот никуда не выезжал и никаких денег не просил.

Оказавшись в подобной ситуации, житель Сортавальского района перечислил мошенникам за мнимое освобождение знакомого от ответственности 60 тысяч рублей.

А к жителнице деревни в Питкярантском район за помощью обратился сосед. Выяснилось, что ему позвонил знакомый и сообщил, что оказался в непростой ситуации на дороге и ему срочно нужны деньги.

Жители деревни заподозрили, что попались на крючок мошенников лишь после того, как перечислили незнакомцу 30 тысяч рублей, и он вновь обратился к ним за финансовой помощью.

В полиции напомнили, что необходимо сохранять спокойствие и рассудительность, проверять любую полученную информацию, особенно когда она поступает с неизвестного телефонного номера, чтобы не стать жертвой мошенников.