Ещё
ВМС Украины и корабли НАТО провели совместную тренировку в Чёрном море
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВМС Украины и корабли НАТО провели совместную тренировку в Чёрном море 

RT на русском 1 час назад
Об этом заявили в пресс-центре командования ВМС Украины.
«Целью манёвров является повышение совместимости, отработка взаимодействия в составе многонациональных тактических соединений и способов применения катерных тактических групп, осуществление совместных противоминных действий в соответствии со стандартами НАТО», — отмечается в сообщении в Facebook.
В начале июля флагманский корабль 6-го флота ВМС США «Маунт Уитни» вошёл в Чёрное море, чтобы принять участие в совместных с Украиной военно-морских учениях «Морской бриз».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала учения Sea Breeze 2018 в Чёрном море попыткой спровоцировать напряжённость.
RT на русском: последние новости
Съёмочную площадку «Дома-2» планируют снести Эксперт рассказал о наступающей «кровавой» Луне и великом противостоянии Марса Почему в США заявили о «возможном ядерном ударе России» по Прибалтике
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарченко ранен199
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной237
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий681
Тысячи крымчан подозревают в измене родине96
Россиян могут лишить права на выезд40
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
05:29
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной
Политика
00:45
Власти Москвы спасли «Дом-2»
Новости Москвы
00:49
Криминального авторитета убили на празднике
Криминал Происшествия
00:40
Кобзон находится в реанимации
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение