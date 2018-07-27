На 36 неплательщиков за «коммуналку» из Марьиной Рощи в июле подали в суд

По итогам июля еще 36 неплательщиков из Марьиной Рощи предстанут перед судом. Об этом сообщила начальник юридического отдела районного «Жилищника» Анна Никитина.

— Должников, которые и после вынесения решения суда не торопятся оплатить долги, ждет визит судебных приставов. Они, в свою очередь, могут вынести решение о временном ограничении права выезда из страны в случае, если у вас есть задолженность за услуги ЖКХ, — уточнила Никитина.

Напомним, что процедура снятия запрета при полном погашении задолженности занимает в среднем десять дней. (ис)