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На 36 неплательщиков за «коммуналку» из Марьиной Рощи в июле подали в суд
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На 36 неплательщиков за «коммуналку» из Марьиной Рощи в июле подали в суд 

Управа района Марьина роща 2 часа назад
Фото: Управа района Марьина роща
По итогам июля еще 36 неплательщиков из Марьиной Рощи предстанут перед судом. Об этом сообщила начальник юридического отдела районного «Жилищника» Анна Никитина.
— Должников, которые и после вынесения решения суда не торопятся оплатить долги, ждет визит судебных приставов. Они, в свою очередь, могут вынести решение о временном ограничении права выезда из страны в случае, если у вас есть задолженность за услуги ЖКХ, — уточнила Никитина.
Напомним, что процедура снятия запрета при полном погашении задолженности занимает в среднем десять дней. (ис)
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