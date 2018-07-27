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Где самые продуктивные буренки? В Башкирии составили молочный рейтинг районов
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Где самые продуктивные буренки? В Башкирии составили молочный рейтинг районов 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
За последние полгода предприятия и фермеры республики продали 357 тысяч тонн молока. Это приблизительно на 350 тонн больше, чем в предыдущем году, при том, что количество коров снизилось на пару процентов. Сейчас по полям Башкирии их можно насчитать 139 тысяч.
В среднем каждая буренка выдала 2,6 тонн товарного молока
Самый высокий результат показали буренки из Чекмагушевского района, выдав около 27 тонн парного. Далее по рейтингу Стерлитамакский и Дюртюлинский районы.
Уровень валового производства более 500 тысяч тонн
Как отметили в Министерстве сельского хозяйства РБ, производительность увеличивается благодаря внедрению новой техники машинного доения.
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