Где самые продуктивные буренки? В Башкирии составили молочный рейтинг районов

За последние полгода предприятия и фермеры республики продали 357 тысяч тонн молока. Это приблизительно на 350 тонн больше, чем в предыдущем году, при том, что количество коров снизилось на пару процентов. Сейчас по полям Башкирии их можно насчитать 139 тысяч.

В среднем каждая буренка выдала 2,6 тонн товарного молока

Самый высокий результат показали буренки из Чекмагушевского района, выдав около 27 тонн парного. Далее по рейтингу Стерлитамакский и Дюртюлинский районы.

Уровень валового производства более 500 тысяч тонн

Как отметили в Министерстве сельского хозяйства РБ, производительность увеличивается благодаря внедрению новой техники машинного доения.