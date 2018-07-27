В Москве пройдет конференция «Интернет вещей»

25 сентября компания Smile-Expo проведет в Москве V международную конференцию «Интернет вещей» — главное событие России , посвященное передовым IoT-достижениям. Гости IoT-форума протестируют новые продукты Интернета вещей, наладят бизнес-связи и узнают, как внедрить современные разработки в производство.

Отметим, что ежегодно IoT Conference становится площадкой для нетворкинга топовых разработчиков, интеграторов, основателей стартапов, предпринимателей, операторов сетей, инвесторов и представителей власти. Участники конференции рассмотрят наиболее эффективные технологии Интернета вещей для бизнеса, промышленности и разработки инновационных продуктов.

Среди тем IoT Conference 2018: IoT в робототехнике, IoT в сфере ЖКХ, влияние IoT на кибербезопасность, IoT в агросекторе, Big Data и анализ данных, smart-транспорт и логистика в умном городе, IoT и искусственный интеллект, телемедицина.

Помимо выступлений спикеров, на форуме «Интернет вещей» пройдут две дискуссионные панели. Одна из них — «Эффективные городские технологии будущего» — посвящена внедрению разработок IoT в городскую инфраструктуру: транспорт, рынок жилья, ЖКХ, обеспечение безопасности. В процессе второй дискуссии — «Промышленный Интернет вещей: Индустрия 4.0» — эксперты обсудят перспективы развития промышленности при внедрении и использовании smart-решений.

На мероприятии также будет работать выставочная зона, где отечественные и зарубежные лидеры отрасли представят инновационные IoT-разработки. Посетители увидят в действии и протестируют инновационные модули, контроллеры, чипы, датчики, приложения и другие smart-продукты.

В программе события запланирована международная Битва стартапов — презентация самых перспективных IoT-проектов. Их разработчики получат квалифицированный фидбек от экспертов отрасли и возможность найти финансирование. В свою очередь, инвесторы ознакомятся с лучшими решениями рынка.

Участники V международной конференции «Интернет вещей» 2018 обсудят реальные возможности IoT-технологий и обозначат направления развития рынка на ближайшие годы.

Организатор конференции Smile-Expo — один из лидеров выставочного бизнеса в Европе и странах СНГ. Компания специализируется на проведении ивентов по перспективным инновационным направлениям, среди которых искусственный интернет, блокчейн, робототехника, Интернет вещей, квантовые технологии.