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Свыше 3 тыс. пенсионерам помогли трудоустроиться на Кубани в 2018 году
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Свыше 3 тыс. пенсионерам помогли трудоустроиться на Кубани в 2018 году 

АиФ — Юг 2 часа назад
Фото: АиФ – Юг
На Кубани за 2018 год трудоустроено свыше трех тысяч пенсионеров
В за первое полугодие 2018 года в службу занятости региона обратились примерно 81 тысячи человек, из них более 4 тысяч — это граждане, находящиеся на заслуженном отдыхе. Порядка трех тысяч пенсионеров были трудоустроены — что составляет 72%.
Для них нашли работу по самым разным профессиям: врачи, медсестры, учителя, агрономы, ветеринарные врачи, трактористы, овощеводы, инженеры, электрики и многие другие. Востребованы и квалифицированные рабочие — водители, продавцы, операторы котельной.
В региональном министерстве добавили, что люди пенсионного возраста охотно соглашаются на переобучение или повышение квалификации.
«В 2017 году на профобучение направлено 213 пенсионеров, за шесть меясцев этого — 186 человек. Большим спросом пользуются курсы по повышению квалификации с изучением современных компьютерных программ для бухгалтеров, специалистов и инженеров — сметчиков», — уточнили в ведомстве.
В регионе постоянно проводятся ярмарки вакансий, в том числе и для пенсионеров.
«В целом на Кубани растет количество вакансий. На 1 июля текущего года в службу занятости заявлено 65,8 тысячи рабочих мест, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
С вакансиями можно ознакомится на интерактивном портале по адресу: www.kubzan.ru (в разделе «Поиск работы»).
Напомним, пенсионный возраст в России начнут повышать с 2019 года.
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