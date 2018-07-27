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Макаревич ответил обидевшимся крымчанам: эти люди от меня бесконечно далеки
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Макаревич ответил обидевшимся крымчанам: эти люди от меня бесконечно далеки 

Говорит Москва 2 часа назад
Глава общественной палаты республики Григорий Иоффе позже назвал это высказывание «крахом для творческого человека» и призвал музыканта не высказываться о Крыме и крымчанах «как о чём-то неодушевленном, как о каком-то товаре». Андрей Макаревич заявил радиостанции «Говорит Москва», что ему эта дискуссия совершенно не интересна.
«Мне это совершенно неинтересно, я не хочу никого пиарить. Эти люди от меня бесконечно далеки. Пусть они высказываются, как считают нужным. Им нужен пиар, мне — нет… Я занят своим делом, я сижу сейчас рисую, мне это гораздо интереснее».
В марте 2014 года в Крыму прошёл референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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