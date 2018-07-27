Макаревич ответил обидевшимся крымчанам: эти люди от меня бесконечно далеки

«Мне это совершенно неинтересно, я не хочу никого пиарить. Эти люди от меня бесконечно далеки. Пусть они высказываются, как считают нужным. Им нужен пиар, мне — нет… Я занят своим делом, я сижу сейчас рисую, мне это гораздо интереснее».