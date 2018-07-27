В Екатеринбурге определили, что можно снести и построить возле здания Управления дороги

Для памятника архитектуры — Управления железной дороги на Челюскинцев — определили участки, где можно строить, а где нет. Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области выложило на общественное обсуждение заключение госэкспертизы о проекте зон охраны здания, заказчиком которого выступила компания «Брусника», планирующая в будущем застраивать территории в квадрате улиц Челюскинцев — Гражданской — Машинистов — Стрелочников.

О том, что «Брусника» собирается застроить земли товарного двора станции Екатеринбург-Товарный, расположенного в этом квартале, стало известно на Градсовете в 2017 году, когда смежную территорию базы «Стрела» намеревалась застраивать компания «Олипс». «Брусника» пока не раскрыла, на развитие какой части территории квартала она претендует.

Но перед тем как строиться, необходимо определить зоны охраны у окрестных памятников. В данном случае на участке находится здание Управления СвЖД. Также недалеко находится мельница Симанова — через дорогу, на берегу реки, но ей уже занимается УГМК

Здание Управления железной дороги было спроектировано знаменитым архитектором Константином Бабыкиным. Его достроили в 1928 году. Первоначальная пространственная композиция внутреннего двора была дополнена в 1987 году круглым двухэтажным зданием столовой, поставленным в центре и соединённым с корпусами надземными переходами.

Подробнее расскажем о территориях, где действуют ограничения. На территории объекта культурного наследия (ТОКН) ничего сносить и строить нельзя по определению.

На территории ОЗОКН (охранная зона объекта культурного наследия) запрещено новое строительство — кроме мер по сохранению историко-градостроительной среды. Здесь действует ограничение на капитальный ремонт и реконструкцию существующих зданий, расположенных по Челюскинцев, 9, Печёрской, 2 и 7 — в части изменения их высоты и отделки фасадов.

«Необходимо сохранить ближайшее окружение памятника (жилой дом по Челюскинцев, 9 и жилой дом по Печёрской, 2), образующее полноценный фрагмент исторической среды для детализированного восприятия памятника и соседних зданий в сочетании друг с другом», — говорится в заключении госэкспертизы.

В зоне регулирования застройки — 1 (ЗРЗ-1) нельзя будет строить здания выше 56 метров от уровня земли, а также здания со шпилями, фронтонами и башнями, со светоотражающими поверхностями, устанавливать яркую рекламу — словом, важно, чтобы ничего не перетягивало внимание от памятника архитектуры.

В ЗРЗ-2 имеются сходные ограничения в плане архитектуры, но новые здания могут быть высотой до 87 метров.

В ЗРЗ-3 и ЗРЗ-4 строить ничего нельзя, здесь ограничиваются параметры благоустройства — например, оно должно соответствовать историческим фасадам, а деревья не должны быть выше 10 метров.

В ЗРЗ-5 новые здания просто не должны быть выше окрестных.

Общественное обсуждение зон охраны продлится до 13 августа.