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В Петрозаводске спасли мужчину, тонувшего в Онежском озере
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В Петрозаводске спасли мужчину, тонувшего в Онежском озере 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
По словам очевидцев, пловец был нетрезв.
Сегодня днем в Петрозаводске очевидцы спасли мужчину, тонувшего в Онежском озере. Инцидент произошел на набережной Варкауса.
Как рассказала порталу «Карельские Вести» петрозаводчанка Инна Митина, нетрезвый мужчина зашел в воду и стал тонуть. Его товарищи, оставшиеся на берегу, не обратили на это внимания, пострадавшего спас молодой человек по имени Марат. Тонувшего вытащили на берег и сделали искусственное дыхание, его удалось откачать.
На место вызвали бригаду скорой помощи.
По материалам: ptzgovorit.ru
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