В Петрозаводске спасли мужчину, тонувшего в Онежском озере

По словам очевидцев, пловец был нетрезв.

Сегодня днем в Петрозаводске очевидцы спасли мужчину, тонувшего в Онежском озере. Инцидент произошел на набережной Варкауса.

Как рассказала порталу «Карельские Вести» петрозаводчанка Инна Митина, нетрезвый мужчина зашел в воду и стал тонуть. Его товарищи, оставшиеся на берегу, не обратили на это внимания, пострадавшего спас молодой человек по имени Марат. Тонувшего вытащили на берег и сделали искусственное дыхание, его удалось откачать.

На место вызвали бригаду скорой помощи.