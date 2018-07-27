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Пермяки сняли на видео лосей, которые гуляли у нового терминала аэропорта
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Пермяки сняли на видео лосей, которые гуляли у нового терминала аэропорта 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Пермяки сняли на видео лосей, которые пришли посмотреть на новый терминал аэропорта.
На записи, опубликованной в социальной сети, снято, как двое животных гуляют рядом с дорогой, идущей к парковке терминала. Животных не пугают ни двигатели проезжающих мимо автомобилей, ни гул турбин самолётов.
В комментариях к видео другие пермяки сообщили, что лоси бродят рядом с аэропортом не меньше месяца. Иногда их бывает двое, трое, а порой и четверо. Похоже, они уже привыкли к людям, поэтому на пассажиров почти не обращают внимания. Фотографии лосей, гуляющих около здания пермского аэропорта, в течение лета появлялись в социальных сетях несколько раз.
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