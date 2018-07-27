Пермяки сняли на видео лосей, которые гуляли у нового терминала аэропорта

Пермяки сняли на видео лосей, которые пришли посмотреть на новый терминал аэропорта.

На записи, опубликованной в социальной сети, снято, как двое животных гуляют рядом с дорогой, идущей к парковке терминала. Животных не пугают ни двигатели проезжающих мимо автомобилей, ни гул турбин самолётов.

В комментариях к видео другие пермяки сообщили, что лоси бродят рядом с аэропортом не меньше месяца. Иногда их бывает двое, трое, а порой и четверо. Похоже, они уже привыкли к людям, поэтому на пассажиров почти не обращают внимания. Фотографии лосей, гуляющих около здания пермского аэропорта, в течение лета появлялись в социальных сетях несколько раз.