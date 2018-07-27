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СПЧ поддержит проект консервации «Ротонды» в Воронежской области
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СПЧ поддержит проект консервации «Ротонды» в Воронежской области 

ТАСС 2 часа назад
ВОРОНЕЖ, 27 июля. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) поддерживает проект консервации памятника «Ротонда», который является символом обороны Воронежа в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил в пятницу журналистам председатель СПЧ Михаил Федотов, который находится в Воронежской области с рабочей поездкой.
Ранее сообщалось, что Российское военно-историческое общество выделит 1,5 млн рублей на экспертизу состояния памятника.
"Ротонду" сносить нельзя. Ее нужно законсервировать таким образом, чтобы это был действительно настоящий памятник. В этом смысле у нас есть прекрасный пример — полуразрушенная кирха в Берлине (мемориальная церковь кайзера Вильгельма, пострадавшая от бомбардировки авиации союзников 23 ноября 1943 года и позднее законсервированная на специальной платформе). Думаю, что у Воронежа есть все возможности сделать из «Ротонды» такой прекрасный памятник, наш совет будет эту идею всячески поддерживать", — сказал Федотов.
Врио губернатора Воронежской области Александр Гусев отметил, что сейчас готовится документация для того, чтобы законсервировать «Ротонду». Помимо этого, рассматривается вопрос о создании музея истории Великой Отечественной войны в подвальном помещении, если позволит техническое состояние, добавил Гусев.
Памятник «Ротонда» — часть здания областной клинической больницы, построенной в 1930-е годы. Разрушенная во время битвы за город постройка не была восстановлена как память о войне. Депутат Госдумы от Воронежской области, замсекретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко выразил надежду, что средства на консервацию памятника будут заложены в региональном бюджете на 2019 год, чтобы «завершить проект к 75-летию Великой Победы.
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