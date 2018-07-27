СПЧ поддержит проект консервации «Ротонды» в Воронежской области

Ранее сообщалось, что Российское военно-историческое общество выделит 1,5 млн рублей на экспертизу состояния памятника.

"Ротонду" сносить нельзя. Ее нужно законсервировать таким образом, чтобы это был действительно настоящий памятник. В этом смысле у нас есть прекрасный пример — полуразрушенная кирха в Берлине (мемориальная церковь кайзера Вильгельма, пострадавшая от бомбардировки авиации союзников 23 ноября 1943 года и позднее законсервированная на специальной платформе). Думаю, что у Воронежа есть все возможности сделать из «Ротонды» такой прекрасный памятник, наш совет будет эту идею всячески поддерживать", — сказал Федотов.

Врио губернатора Воронежской области Александр Гусев отметил, что сейчас готовится документация для того, чтобы законсервировать «Ротонду». Помимо этого, рассматривается вопрос о создании музея истории Великой Отечественной войны в подвальном помещении, если позволит техническое состояние, добавил Гусев.