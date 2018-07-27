И снова посадки

Новость о том, что в Ульяновске под следствием оказался ещё и полковник внутренней службы, многих утвердила вмысли, что за наш регион взялись.

Что бы это значило?

Это уже третий коррупционный скандал за месяц. Сначала московские специалисты ФСБ занялись местным Минздравом , Заксобранием, Территориальным фондом обязательного медицинского страхования. Сейчас большинство фигурантов «фармацевтического дела» — под арестом в Москве.9 июля Следком побывал в региональном Фонде модернизации ЖКХ и муниципальном предприятии «Стройзаказчик». Последствия этого визита пока не известны.

Что может значить, если такиеразоблачения (причём руками Москвы ) плотненько укладываются в жизнь региона? Стоит ли рассчитывать, что после этого станет лучше? Такие вопросы редакция задала нашим экспертам.

Перезагрузка неминуема

Политолог Константин Калачёв считает, что пора проводить перезагрузку в органах власти.

— Похоже, что ульяновской элите нужна встряска, — говорит он. — Профилактика коррупционных нарушений со стороны власти явно недостаточна. Я глубоко уважаю вашего губернатора, но поток негативных новостей в последнее время похож на тревожный звонок. Тут надо либо самому проявить инициативу в очищении органов власти от мздоимцев, в формировании антикоррупционной повестки, либо готовиться к неизбежному. Вечного ничего нет, обновление рано или поздно затрагивает каждый регион. Но по-разному. Где-то обеспечивается преемственность, где-то происходит полная перезагрузка.

Заслуженный экономист РФ , почётный гражданин области Виктор Давыдов считает, что коррупция процветает, когда ответственные работники делают вид, что всё хорошо и хронически замалчивают проблемы:

— По состоянию здоровья мне теперь приходится два раза в год лежать в областной больнице. И каждый раз врачи, извиняясь, просят купить лекарства для лечения. И это ведущее, главное (!) медучреждение города. Врачи у нас золотые, но в каких условиях они работают. Люди приезжают из области. У многих нет ни денег, ни помощников, которые привезли бы необходимые препараты.

В последнее время главврачами облбольницы были Караулова, потом Дегтярь… Они же были и министрами здравоохранения. Значит, знали всё это изнутри как нельзя лучше! Тогда почему не добивались самого элементарного — нормальных условий работы?

Недавно приезжала в Ульяновск министр здравоохранения России Вероника Скворцова , ей показывали, какой у нас построили перинатальный центр «Мама». Надо было не на «Маму» смотреть, а проехаться по «горячим» точкам, где страдают и пациенты, и врачи. Вот если бы она своими глазами увидела эти проблемы, приняла решения, тогда бы её визит принёс реальную пользу.

Директора ульяновского филиала СРО НП «Межрегиональный союз строителей» Рината Садыкова мы попросили оценить ситуацию с точки зрения бизнеса. Новости о коррупционных разоблачениях вселяют надежду в бизнес или действуют устрашающе?

— В коррупционных схемах всегда участвуют двое — бизнесмен, который даёт взятку, и чиновник, который её берёт. Так что для бизнеса существование в таких условиях — обычное дело, — говорит эксперт. — Бизнес понимает, что сегодня разоблачили одну коррупционную схему, но остальные продолжают работать. Хотя, конечно, мы надеемся на лучшее и хотим, чтобы коррупции не было и можно было бы работать по нормальным законам.