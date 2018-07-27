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Окончательное решение о повышении тарифа на проезд в Можге будет принято 28 июля
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Окончательное решение о повышении тарифа на проезд в Можге будет принято 28 июля 

ИА «Сусанин» 45 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Можга. Удмуртия. Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев заявил, что если ОАО «Удмуртавтотранс» повысит стоимость проезда в Можге до 27 рублей, то в городе могут появиться альтернативные перевозчики. Об этом он заявил в пятницу, 27 июля, во время встречи с руководством города и представителями ОАО «Удмуртавтотранс», сообщает ВКонтакте «Можга сегодня».
Горбачев отметил, что не видит экономического обоснования повышения тарифа на 7 рублей.
«Для чего людям города Можги платить 27 рублей, если на сегодняшний день город Ижевск может привлечь индивидуальных предпринимателей, которые не являются плательщиками НДС, и их вполне устроит стоимость сегодняшнего дня — это 20 рублей за проезд», — сказал Горбачев.
Гендиректор ОАО «Удмуртавтотранс» Руслан Гиниятов в свою очередь заявляет, что это вынужденный шаг, потому что им нужно повышать фонд отплаты труда водителей и кондукторов.
«У нас низкий уровень заработной платы, идет постоянный отток наших водителей и кондукторов. На сегодняшний день убытки, которые копятся в Можгинском филиале, покрыть при том тарифе, который у нас есть и при этом уплачивать НДС, мы не в состоянии», — отметил Гиниятов.
Окончательное решение о повышении стоимости проезда в Можге до 27 рублей с 1 августа «Удмуртавтотранс» толежен принять в субботу, 28 июля, и сообщить об этом властям города.
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