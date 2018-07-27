Ещё
Жители Войковского могут записаться на бесплатный мастер-класс по робототехнике
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Захарченко ранен
Захарченко ранен

Жители Войковского могут записаться на бесплатный мастер-класс по робототехнике 

Управа района Войковский 41 минуту назад
Фото: Управа района Войковский
Бесплатный мастер-класс «Робомарафон-2018» организует 28 августа центр культуры «Гармония». Как уточняют представители центра, занятие познакомит детей с робототехникой, поможет освоить азы конструирования, программирования, получить ценные знания по математике и физике.
«На мастер-классе мы изучим увлекательную теорию о механизмах, соберем робота из специального конструктора LEGO, запрограммируем робота на компьютере. Мастер-класс проводят квалифицированные педагоги «Лиги роботов», — говорится в сообщении на официальном сайте «Гармонии».
Предварительная регистрация на мероприятие обязательна — количество мест ограничено.
Мастер-класс состоится по адресам: Дубнинская ул., 73а (телефон для записи: 8 (499) 481-01-39); Ленинградское ш., д. 9, корп. 1 (телефон для записи: 8 (499) 150-68-65). (ео)
Управа района Войковский: последние новости
Двуглавого орла украли с фасада здания Академии управления МВД на Зои и Александра Космодемьянских Дорожные ямы залатали на участке Выборгской улицы Глава управы Войковского района проведет встречу с жителями 1 августа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тысячи крымчан подозревают в измене родине66
«Исчез повод обсуждать крымский вопрос»108
ЦБ принял решение по ключевой ставке15
СМИ узнали о подготовке нового удара США89
Захарченко ранен25
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
00:45
Власти Москвы спасли «Дом-2»
Новости Москвы
00:54
В Швеции истребитель потушил пожар с помощью бомбы
В мире
01:46
Ночи жгучие: в Москву придет жара
Погода Новости Москвы
03:11
Макрон прокомментирова слухи о любовнике
В мире
19:57
В России могут ввести налог на велосипеды
Личный счет
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение