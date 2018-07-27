Жители Войковского могут записаться на бесплатный мастер-класс по робототехнике

Бесплатный мастер-класс «Робомарафон-2018» организует 28 августа центр культуры «Гармония». Как уточняют представители центра, занятие познакомит детей с робототехникой, поможет освоить азы конструирования, программирования, получить ценные знания по математике и физике.

«На мастер-классе мы изучим увлекательную теорию о механизмах, соберем робота из специального конструктора LEGO, запрограммируем робота на компьютере. Мастер-класс проводят квалифицированные педагоги «Лиги роботов», — говорится в сообщении на официальном сайте «Гармонии».

Предварительная регистрация на мероприятие обязательна — количество мест ограничено.

Мастер-класс состоится по адресам: Дубнинская ул., 73а (телефон для записи: 8 (499) 481-01-39); Ленинградское ш., д. 9, корп. 1 (телефон для записи: 8 (499) 150-68-65). (ео)