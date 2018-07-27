Госдума завершила самую длинную за 19 лет сессию

«Хочу отметить, что сессия, которую мы сегодня завершаем, самая продолжительная и напряженная с 1999 года», — подчеркнул Вячеслав Володин на пресс-конференции.

Для решения стоящих перед депутатским корпусом задач были увеличены продолжительность и количество пленарных заседаний, продлена работа до конца июля, напомнил глава нижней палаты. В общей сложности в ходе весенней сессии было проведено 50 пленарных заседаний, из них 13 дополнительных.

"В результате нам удалось не только принять важные решения по текущей повестке, но и параллельно с этим рассмотреть те законопроекты, которые лежали в Государственной Думе начиная с 1994 года", — отметил Володин. Думе седьмого созыва удалось разобрать «законодательные завалы» прежних созывов. Оставшиеся инициативы (менее 3%) будут рассмотрены в рабочем порядке.

Для нас важно, что был диалог по ключевым вопросам, подчеркнул Володин. «Это дает позитивный результат. Меньше нареканий на принятые решения — они становятся лучшего качества», — оценил спикер ГД.

Эта сессия была еще и самая ответственная, отметил Вячеслав Володин. Он пояснил, что «во время именной этой сессии происходили значимые события в жизни нашей страны». «Это в первую очередь выборы президента, назначение председателя правительства и формирование состава кабинета министров, назначение председателя Счетной палаты — это орган парламентского контроля», — перечислил Володин. «И, конечно, те задачи, которые президент обозначил в Послании Федеральному собранию», — добавил он. Эти задачи требуют законодательного обеспечения. Госдума частично уже вышла на реализацию Послания, сказал Володин, но много вопросов остается, и этим палата вплотную займется осенью.

В весеннюю сессию Госдума приняла 44 закона для реализации Послания президента, осенью планируется рассмотреть еще 18 законопроектов. По словам Володина, работа над этими документами крайне важна, поскольку «они формируют основу для достижения национальных целей, определенных майским указом президента страны».