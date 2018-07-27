«Предлагаю формировать кировскую ОП с помощью беззатратных для бюджета выборов» 

«За время существования Общественная палата Кировской области показала себя и с положительной, и с отрицательной стороны. К плюсам можно отнести увеличение активности работы по конкретным направлениям –дорожный ремонт, ЖКХ, экологические вопросы. Это помогло сегментировать дискуссии и привлечь внимание ответственных чиновников. Увеличилось также присутствие самой палаты и ее членов в информационном поле, что позволило через СМИ вынести дискуссию в „широкие массы“.
Из отрицательных моментов можно выделить, во-первых, неиспользование имеющейся возможности законодательной инициативы. Во-вторых, нахождение некоторых членов в составе палаты исключительно ради своего статуса и личной выгоды, а не из-за желания участвовать в общественной дискуссии. В-третьих, полную подконтрольность палаты региональной власти из-за способа ее формирования. Сначала губернатор выбирает 16 доверенных человек, затем законодательное собрание большинством голосов »Единой России» выбирает других 16 человек, и уже затем, по остаточному принципу, избранные члены выбирают последних 16 кандидатов из числа представителей общественных организаций. Недавнее изменение в формировании так называемой квоты ОЗС, установившее ограничение на партийное выдвижение кандидатов, в итоге ничего не изменило. За кандидатов общественной палаты по-прежнему голосуют по партийной принадлежности, указывая партийные «маячки» в анкетах, а на совете фракций ОЗС принимается неоднозначное решение о квоте согласно представительству партий в парламенте: 12 — «Единая Россия», 2 — КПРФ, 1 — ЛДПР и 1 — «Справедливая Россия». Такой подход считаю неприемлемым — это ставит Общественную палату в прямую зависимость от большинства «Единой России» в заксобрании. Предлагаю формировать палату с помощью публичных беззатратных для бюджета выборов, совмещенных с выборами других представительных органов власти. Это позволит привлечь внимание населения и к институту выборов в целом, и к Общественной палате. В таком случае в палату смогут попасть общественные активисты и публичные деятели, имеющие зачастую отличную от властей точку зрения и несущие конструктивную критику и эффективные предложения, а не статисты, желающие «отсидеть номер» и не участвующие в заседаниях палаты. Так повысится степень активности и влияния этого органа на политическую и социальную жизнь региона».
Фото: alexeykuzmin.ru