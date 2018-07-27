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Жители района Бирюлево Западное смогут проследить за полетом МКС
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Жители района Бирюлево Западное смогут проследить за полетом МКС 

Управа района Бирюлево Западное 1 час назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Редкое лунное затмение смогут увидеть бирюлевцы в пятницу, 27 июля.
Подобное событие происходит раз в 25 тысяч лет. Из-за Великого противостояния Марса спутник Земли приобретет «кровавый» цвет, при безоблачной погоде явление можно будет увидеть невооруженным глазом.
А также в течение недели жители района смогут следить за полетом Международной космической станции. Кандидат физико-математических наук, старший преподаватель МИФИ Сергей Колдобский рассказал объединенной редакции Южного округа, что МКС будет выглядеть в небе над Москвой как необыкновенно яркая звезда. — Станция пролетит по южной части неба, она будет более темной по сравнению с северной, — отметил Сергей Колдобский. — Так что если погода будет хорошей и рельеф не будет мешать, все будет отлично видно.
Редакция газеты «Обозрение. Бирюлево Западное» просит жителей района поделиться своими фотографиями этих космических событий. Их можно прислать на почту объединенной редакции Южного округа editionuao@gmail.com, лучшие работы мы опубликуем на страницах нашей газеты.
Фото с портала mos.ru
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