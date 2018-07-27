Из-за старения населения не хватает рабочих. Тут роботы вступают в игру

Сейчас в азиатских странах на каждого человека старше 65 лет приходится восемь рабочих, а в Европе и Северной Америке — четыре или меньше. К 2050 году в семи азиатских, 24 европейских и четырех странах Латинской Америки на каждого пенсионера будет приходиться менее двух рабочих. Эксперты считают, что американская система социального страхования способна работать при соотношении 3 рабочих к одному пенсионеру, но если оно станет 2 к 1, то ее невозможно будет больше поддерживать.

Германии, Японии и Южной Корее наблюдается стремительное старение населения и относительно быстрый рост использования промышленных роботов и автоматизации. Согласно отчету экономистов, США Великобритания отстают в этом плане, потому что там нет такого быстрого старения населения.

В 2014 году в Японии приходилось 14,20 промышленных роботов на 1000 рабочих (для сравнения — в США только 9,14).

В 2016 году в мире приходилось в среднем 74 промышленных робота на 10 тысяч рабочих. За год до этого их было 66.

По данным экономистов, старением населения можно объяснить разницу в 40-60% между распространением промышленных роботов в разных странах. «Если бы демографические тренды в США были такими, как в Германии, то разница в использовании робототехники между этими двумя странами была бы на 25% меньше», — гласит отчет.

Зависимость старения рабочего населения и распространения автоматизации. Источник: Axios

Рабочие среднего возраста выполняют больше «производственных задач, которые можно автоматизировать», чем старшее поколение. К таким задачам относится сварка, покраска, сборка, обработка и погрузка. Быстрый технологический прогресс и снижение стоимости оборудования тоже влияют на распространение автоматизации, считает Гай Майклз, профессор Лондонской экономической школы.

«Люди приспособятся, — сказал он. — Молодое поколение более охотно примет технологии. Но в то же время это не значит, что все всегда будет идти гладко. Отчасти все зависит от того, кто выиграет, а кто проиграет из-за смены технологий».

Источник.

Материалы по теме:

Все, что вы хотели знать о роботах

Британские рабочие могут больше не бояться роботов

На складах Amazon стало работать больше роботов, но никого из людей не уволили

Автоматизация приходит в офисную работу — но специалистам волноваться не стоит