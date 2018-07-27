Молочников из Краснозоренского района оштрафовали за антисанитарию

Арбитражный суд Орловской области решил привлечь товарищество на вере «Труфанов В. В. и компания» к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей за нарушение требований о безопасности молока и пищевой продукции.

Просчеты в организации работы были выявлены специалистами управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям при проведении плановой выездной проверки. Товарищество не обеспечивает надлежащее санитарное состояние животноводческих и доильных помещений, исключающее загрязнение пищевой продукции, указано в релизе ведомства. Нарушений множество — от отсутствия дезковриков, до присутствия плесени на стенах.

Напомним, по итогам первого квартала 2018 года объем производства молока в хозяйствах всех категорий Орловской области составил 34,4 тыс. тонн. На 1 апреля численность молочных коров в хозяйствах всех категорий составила 33 тыс. голов.