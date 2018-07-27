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Молочников из Краснозоренского района оштрафовали за антисанитарию
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Молочников из Краснозоренского района оштрафовали за антисанитарию 

РИА 57 44 минуты назад
Фото: РИА 57
Арбитражный суд Орловской области решил привлечь товарищество на вере «Труфанов В. В. и компания» к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей за нарушение требований о безопасности молока и пищевой продукции.
Просчеты в организации работы были выявлены специалистами управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям при проведении плановой выездной проверки. Товарищество не обеспечивает надлежащее санитарное состояние животноводческих и доильных помещений, исключающее загрязнение пищевой продукции, указано в релизе ведомства. Нарушений множество — от отсутствия дезковриков, до присутствия плесени на стенах.
Напомним, по итогам первого квартала 2018 года объем производства молока в хозяйствах всех категорий Орловской области составил 34,4 тыс. тонн. На 1 апреля численность молочных коров в хозяйствах всех категорий составила 33 тыс. голов.
Сообщение Молочников из Краснозоренского района оштрафовали за антисанитарию появились сначала на РИА 57.
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