Возобновление проекта строительства метро в Красноярске обойдется в 1 млрд рублей

По его словам, тема возобновления строительства метро в связи с соответствующим поручением президента обсуждалась на совещании в правительстве РФ . «Мы договорились, по этому поводу есть официальный протокол, что в федеральном бюджете на следующий год мы должны добиться выделения одного миллиарда рублей для того, чтобы актуализировать проект строительства метро», — заявил Усс.

По его словам, новый проект строительство метрополитена должен быть проработан в рамках всей транспортной схемы Красноярска, которая будет включать в себя, в том числе, и системы по автоматизации дорожного движения.

В настоящее время в Красноярске нет ни одной действующей станции метро — его строительство началось в октябре 1995 года, неоднократно приостанавливалось из-за проблем с финансированием и окончательно прекратилось в 2010 году. С 2013 года проект был законсервирован. В апреле этого года Александр Усс заявил, что первая очередь метро в Красноярске может появится в течении пяти лет.