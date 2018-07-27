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Возобновление проекта строительства метро в Красноярске обойдется в 1 млрд рублей
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Возобновление проекта строительства метро в Красноярске обойдется в 1 млрд рублей 

ТАСС 43 минуты назад
КРАСНОЯРСК, 27 июля. /ТАСС/. Возобновление проекта строительства метро в Красноярске, разработанного еще в первой половине 1990-х годов, обойдется в 1 млрд рублей. Власти Красноярского края намерены добиваться выделения этих средств из федерального бюджета, сообщил в пятницу врио губернатора региона Александр Усс
По его словам, тема возобновления строительства метро в связи с соответствующим поручением президента обсуждалась на совещании в правительстве РФ. «Мы договорились, по этому поводу есть официальный протокол, что в федеральном бюджете на следующий год мы должны добиться выделения одного миллиарда рублей для того, чтобы актуализировать проект строительства метро», — заявил Усс.
По его словам, новый проект строительство метрополитена должен быть проработан в рамках всей транспортной схемы Красноярска, которая будет включать в себя, в том числе, и системы по автоматизации дорожного движения.
В настоящее время в Красноярске нет ни одной действующей станции метро — его строительство началось в октябре 1995 года, неоднократно приостанавливалось из-за проблем с финансированием и окончательно прекратилось в 2010 году. С 2013 года проект был законсервирован. В апреле этого года Александр Усс заявил, что первая очередь метро в Красноярске может появится в течении пяти лет.
Ранее президент России Владимир Путин дал поручение вице-премьеру Дмитрию Козаку рассмотреть вопрос создания метрополитена в Красноярске.
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