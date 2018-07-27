Диджеи со всей столицы встретятся в парке на Угличской

Фестиваль диджеев DJ Fest пройдет 28 июля в парке на Угличской. В рамках мероприятия профессиональные диджеи, резиденты известных московских клубов, встретятся в дружеском баттле с новым поколением молодых диджеев, у которых раньше не было возможности выступить на больших площадках. Об этом рассказала пресс-секретарь парка Светлана Мурси.

— На ваших глазах пройдет DJ Contest «Young DJs» — конкурс, состоящий из трех этапов. Все гости смогут принять непосредственное участие в бесплатных мастер-классах по диджеингу и попробовать свои силы на настоящем диджейском оборудовании. Самые активные и талантливые участники мастер-классов получат возможность выступить перед публикой на финальном этапе фестиваля, — уточнила Светлана Мурси.

Всех желающих будут ждать с 16.00 до 22.00 в Лианозовском парке по адресу: ул. Угличская, д. 13. (ео)