В Орле полицейские вместе с волонтерами провели мероприятие по профилактике так называемых социальных мошенничеств

Вместе молодежь и сотрудники регионального УМВД рассказывали пожилым прохожим о способах совершения мошенничеств и раздавали памятки.

Волонтеры из числа студентов Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева при содействии члена Общественного совета при региональном УМВД Ольги Пилипенко регулярно проводят мероприятия с сотрудниками органов внутренних дел. На этот раз целью мероприятия стала профилактика совершения преступлений в отношении представителей старшего поколения.

Активисты волонтерского движения и полицейские прошли по центральным улицам областного центра и побеседовали с прохожими пенсионного возраста. Волонтеры и сотрудники УМВД рассказывали им о различных способах совершения мошенничеств и краж, предостерегали от излишней доверчивости и вручали памятки, созданные полицейскими. В красочных буклетах подробно описан алгоритм действий граждан при возникновении малейших подозрений, что в отношении них совершаются противоправные действия.

Сотрудники УМВД уверены: подобные мероприятия с привлечением активистов — одна из эффективных форм профилактики преступлений и правонарушений.