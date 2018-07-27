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В Орле полицейские вместе с волонтерами провели мероприятие по профилактике так называемых социальных мошенничеств
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Захарченко ранен

В Орле полицейские вместе с волонтерами провели мероприятие по профилактике так называемых социальных мошенничеств 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 43 минуты назад
Вместе молодежь и сотрудники регионального УМВД рассказывали пожилым прохожим о способах совершения мошенничеств и раздавали памятки.
Волонтеры из числа студентов Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева при содействии члена Общественного совета при региональном УМВД Ольги Пилипенко регулярно проводят мероприятия с сотрудниками органов внутренних дел. На этот раз целью мероприятия стала профилактика совершения преступлений в отношении представителей старшего поколения.
Активисты волонтерского движения и полицейские прошли по центральным улицам областного центра и побеседовали с прохожими пенсионного возраста. Волонтеры и сотрудники УМВД рассказывали им о различных способах совершения мошенничеств и краж, предостерегали от излишней доверчивости и вручали памятки, созданные полицейскими. В красочных буклетах подробно описан алгоритм действий граждан при возникновении малейших подозрений, что в отношении них совершаются противоправные действия.
Сотрудники УМВД уверены: подобные мероприятия с привлечением активистов — одна из эффективных форм профилактики преступлений и правонарушений.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
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