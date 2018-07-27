Экологи рассказали, почему в Москве стрижи массово выпадают из гнезд и как им можно помочь

До конца июля москвичи могут стать свидетелями «стрижепада», когда из-за увеличения популяции черных стрижей их птенцы массово выпадают из гнезд, при этом спасти птенцов можно, соблюдая ряд правил, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

«С начала июня и до конца июля можно наблюдать так называемый стрижепад — это выпавшие птенцы из гнезда, или молодые птицы. В природе у большинства птиц определенный процент птенцов погибает по естественным причинам. В благоприятный год для размножения черного стрижа можно наблюдать массовое выпадение птенцов — это свидетельствует о том, что успех выведения птенцов у стрижей высокий», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что черные стрижи в Москве гнездятся высоко под крышами домов, выбирая для этого щели под карнизами и вентиляционные отверстия.

«Если вы нашли птенца черного стрижа на земле, то нужно понимать, что за ним родители не прилетят и кормить его не будут. Стриженку можно помочь. Отнесите его в центр передержки, где принимают этих птиц», — добавил собеседник агентства.

По его словам, стрижей принимают в орнитарии в Сокольниках и в клинике «Зеленый попугай».

Сотрудник пресс-службы также рассказал, как правильно действовать при обнаружении птенца. Во-первых, нельзя брать птицу в руки, так как можно повредить оперение, и тогда стриж никогда не сможет летать. Во-вторых, для транспортировки птицы нужно использовать коробку, кусок доски или какой-нибудь шершавый предмет, за который птенец сможет зацепиться лапками и висеть.

«Помните, стрижи не умеют ходить по ровной поверхности, лапки у них служат только для зацепа за вертикальные стены. Если вы обнаружили на земле взрослую птицу или молодую, которая встала уже на крыло, то они тоже находятся в беде, так как стриж с ровной поверхности не может взлететь. Здесь нужно проделать те же операции: взять какой-нибудь предмет, за который стриж может зацепиться, поднять его, не подбрасывая в воздух. Если стриж готов полететь, он это непременно сделает», — заключил собеседник агентства.