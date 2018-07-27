Военные летчики ведут круглосуточную разведку лесных пожаров на Урале и в Западной Сибири

ЕКАТЕРИНБУРГ , 27 июля. / ТАСС /. Авиация Центрального военного округа круглосуточно отслеживает ситуацию с лесными пожарами на территории Западной Сибири и Урала. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе военного округа.

"Военная авиация круглосуточно ведет попутную разведку лесопожарной обстановки на территории десяти регионов Западной Сибири и Урала. Командиры экипажей в режиме реального времени передают информацию по отмеченным очагам возгораний и задымлений на региональные и территориальные центры управления. В воздухе ежедневно находятся до 30 летательных аппаратов транспортной, оперативно-тактической и армейской авиации, которые выполняют задачи по планам летной подготовки, обеспечивают учения мотострелков, выполняют перевозку грузов военного назначения и другие", — сказали в пресс-службе.

В военном округе ТАСС пояснили, что мониторинг осуществляется в Республике Башкортостан , Пермском и Красноярском краях, Новосибирской, Свердловской, Иркутской, Курганской и Челябинской областях, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

По данным региональных управлений МЧС России, самые сильные пожары зафиксированы на данный момент в Красноярском крае , где бушуют 46 пожаров на площади 29,9 тыс. га, в Ханты-Мансийском автономном округе (два лесных пожара на площади 211 га) и на Ямале, где горит более 550 га. В остальных регионах лесопожарная обстановка характеризуется как удовлетворительная, регистрируются единичные очаги. В Уральском федеральном округе несколько дней подряд объявляются экстренные предупреждения из-за жары.

На территории Центрального военного округа сформирована группировка войск численностью более 5 тысяч военнослужащих и 700 единиц техники для тушения возможных возгораний в пожароопасный период.