Ещё
Администрация СИЗО вновь отказалась оформить документы Шестуну для участия в выборах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Захарченко ранен
Захарченко ранен

Администрация СИЗО вновь отказалась оформить документы Шестуну для участия в выборах 

ТАСС 46 минут назад
МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Администрация СИЗО «Лефортово» снова отказала арестованному главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну в оформлении документов для участия в выборах на новый срок. Об этом ТАСС сообщил член ОНК Москвы Александр Ионов, отметив, что Шестун, скорее всего, в выборах уже участия принять не сможет.
"Сегодня в СИЗО «Лефортово» прибыли адвокат и нотариус Александра Шестуна, чтобы оформить документы для подачи в избирком, мы вместе с членом ОНК Москвы Евгением Еникеевым находились в это время в СИЗО. Однако администрация изолятора пояснила нам, что по состоянию на 12:30 мск не может найти согласие следователя на заверение соответствующих документов, таким образом, пока документы не оформлены. Поскольку в 16:00 мск отделение банка в Серпухове прекращает работу, представители Шестуна не успеют открыть избирательный счет и подать документы в избирком до истечения установленного законом срока, и Шестун в выборах главы района участия принять не сможет", — сказал Ионов.
Ранее Шестун неоднократно требовал от ФСИН заверить его подпись на документах, необходимых для подачи его представителями в избирком для участия в выборах главы Серпуховского района, однако сотрудники СИЗО отказывали ему в этом, ссылаясь на необходимость согласия на это следователя, который ведет его дело.
Председатель ЦИК Элла Памфилова и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляли журналистам, что позицию представителей ФСИН расценивают как нарушение избирательных прав Шестуна и сообщали, что направляли соответствующие обращения в Генпрокуратуру РФ.
Дело Шестуна
Шестун неоднократно заявлял о намерении баллотироваться на пост главы Серпуховского района на новый срок. Он обращался с жалобами на отказ администрации СИЗО заверить его подпись на документах, которые предоставляют возможность его представителям подать в избирком документы о выдвижении его кандидатуры на выборах. ФСИН же утверждает, что заверение таких документов невозможно без согласия следователя, который ведет дело Шестуна.
Шестун обвиняется в превышении должностных полномочий при предоставлении четырех земельных участков стоимостью около 62 млн рублей под строительство торговых центров. Вину не признает, считая, что дело в отношении него возбуждено для воспрепятствования его переизбранию и борьбе против мусорных полигонов. Срок ареста Шестуна судом установлен до 13 августа. Наказание по инкриминируемой статье — лишение свободы на срок от 3 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Серпуховской муниципальный район, где ранее прошли митинги против расширения мусорного полигона, — единственный в Московской области, где сохранился институт избрания главы администрации.
ТАСС: последние новости
Два редких астрономических явления можно будет наблюдать 27 июля Польский суд признал обоснованным внесение журналиста Свиридова в черный список Шенгена СМИ: Южная Корея сократит численность вооруженных сил
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарченко ранен56
Тысячи крымчан подозревают в измене родине80
ЦБ принял решение по ключевой ставке17
«Исчез повод обсуждать крымский вопрос»111
СМИ узнали о подготовке нового удара США89
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
00:45
Власти Москвы спасли «Дом-2»
Новости Москвы
00:54
В Швеции истребитель потушил пожар с помощью бомбы
В мире
01:46
Ночи жгучие: в Москву придет жара
Погода Новости Москвы
03:11
Макрон прокомментирова слухи о любовнике
В мире
19:57
В России могут ввести налог на велосипеды
Личный счет
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение