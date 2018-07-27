Администрация СИЗО вновь отказалась оформить документы Шестуну для участия в выборах

"Сегодня в СИЗО «Лефортово» прибыли адвокат и нотариус Александра Шестуна, чтобы оформить документы для подачи в избирком, мы вместе с членом ОНК Москвы Евгением Еникеевым находились в это время в СИЗО . Однако администрация изолятора пояснила нам, что по состоянию на 12:30 мск не может найти согласие следователя на заверение соответствующих документов, таким образом, пока документы не оформлены. Поскольку в 16:00 мск отделение банка в Серпухове прекращает работу, представители Шестуна не успеют открыть избирательный счет и подать документы в избирком до истечения установленного законом срока, и Шестун в выборах главы района участия принять не сможет", — сказал Ионов.

Ранее Шестун неоднократно требовал от ФСИН заверить его подпись на документах, необходимых для подачи его представителями в избирком для участия в выборах главы Серпуховского района, однако сотрудники СИЗО отказывали ему в этом, ссылаясь на необходимость согласия на это следователя, который ведет его дело.

Дело Шестуна

Шестун неоднократно заявлял о намерении баллотироваться на пост главы Серпуховского района на новый срок. Он обращался с жалобами на отказ администрации СИЗО заверить его подпись на документах, которые предоставляют возможность его представителям подать в избирком документы о выдвижении его кандидатуры на выборах. ФСИН же утверждает, что заверение таких документов невозможно без согласия следователя, который ведет дело Шестуна.

Шестун обвиняется в превышении должностных полномочий при предоставлении четырех земельных участков стоимостью около 62 млн рублей под строительство торговых центров. Вину не признает, считая, что дело в отношении него возбуждено для воспрепятствования его переизбранию и борьбе против мусорных полигонов. Срок ареста Шестуна судом установлен до 13 августа. Наказание по инкриминируемой статье — лишение свободы на срок от 3 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Серпуховской муниципальный район, где ранее прошли митинги против расширения мусорного полигона, — единственный в Московской области, где сохранился институт избрания главы администрации.