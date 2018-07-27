Число заказов в агрегаторе такси «Ситимобил» выросло в 6 раз в I полугодии

Количество заказов в московском агрегаторе такси «Ситимобил» выросло в 6 раз в I полугодии 2018 года и в июле достигнет 1,5 млн заказов, сообщила пресс-служба агрегатора.

«Аудитория сервиса быстро увеличивается: более 80% заказов приходится на новых клиентов, которые начали пользоваться «Ситимобил» в апреле и позже. Кроме того, постоянно растет доля заказов, совершаемых через мобильное приложение. Если в апреле, сразу после того, как компания перестроила бизнес-модель, сфокусировавшись на онлайн-сегменте, через приложение делалось порядка 65% заказов, то теперь — более 95%», — говорится в сообщении.

База водителей агрегатора увеличилась в 10 раз по сравнению с показателем начала 2017 года. Количество водителей каждый день растет почти на 500 человек, поясняют в компании.