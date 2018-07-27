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Число заказов в агрегаторе такси «Ситимобил» выросло в 6 раз в I полугодии
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Число заказов в агрегаторе такси «Ситимобил» выросло в 6 раз в I полугодии 

Rambler News Service 54 минуты назад
Количество заказов в московском агрегаторе такси «Ситимобил» выросло в 6 раз в I полугодии 2018 года и в июле достигнет 1,5 млн заказов, сообщила пресс-служба агрегатора.
«Аудитория сервиса быстро увеличивается: более 80% заказов приходится на новых клиентов, которые начали пользоваться «Ситимобил» в апреле и позже. Кроме того, постоянно растет доля заказов, совершаемых через мобильное приложение. Если в апреле, сразу после того, как компания перестроила бизнес-модель, сфокусировавшись на онлайн-сегменте, через приложение делалось порядка 65% заказов, то теперь — более 95%», — говорится в сообщении.
База водителей агрегатора увеличилась в 10 раз по сравнению с показателем начала 2017 года. Количество водителей каждый день растет почти на 500 человек, поясняют в компании.
В апреле 2018 года Mail.Ru Group и «Мегафон» сообщили о том, что приняли участие в инвестиционном раунде «Ситимобил». Mail.Ru Group инвестирует в компанию до $12 млн и получит примерно 26% агрегатора.
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