Первая партия свежей оленины будет в конце августа. Новый убойный комплекс уже готов

В селе Белоярск Приуральского района полностью готов к эксплуатации убойный пункт, производительностью 100 голов в смену. Уже в конце августа на пробу пригонят первую партию оленей, а в октябре комплекс заработает в полную силу. Оборудование доставляли и монтировали в рамках областной программы «Сотрудничество». В село Питляр Шурышкарского района аналогичный комплекс уже доставили и начали монтировать, он предназначен для сельхозпредприятия «Горковское».

Всего по программе «Сотрудничество» в ямальские населённые пункты поставлено три комплекса, в прошлом году современный убойный пункт появился в городе Тарко-Сале, им пользуется совхоз «Верхне-Пуровский». Все комплексы доставляли водным транспортом. Они сертифицированы, имеют линию по убою оленей, административно-бытовой модуль с зоной ветеринарного контроля, цех обвалки и полуфабрикатов, холодильную установку для охлаждения мяса в тушах, крематор для утилизации биологических отходов, электрогенератор.