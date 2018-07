Пора на море: названы самые живописные секретные пляжи мира

В Сети появилась подборка живописных пляжей Земли, о которых мало кто знает. Эти места остаются нетронутыми большим количеством туристов. О них знают только ценители, которые ищут уединения, романтики, эстетического наслаждения, моря и солнца, пишет Скайсканнер.

В огромный список попала бухта «Бая-делле-Дзагаре» в Италии , расположенная на южном побережье изолированного горного массива Гаргано. Место труднодоступно и прекрасно, отмечают очевидцы. Попасть сюда могут только проживающие местного отеля.

Также в списке оказался пляж «Кала Доместика» на юго-западном побережье Сардинии. Сюда можно попасть только на автомобиле по горному серпантину.

Еще одним красивым и малоизвестным местом для романтиков назван пляж «Вутуми», который находится на небольшом, почти необитаемом острове Антипаксос. Он настолько мал, что практически не виден на карте. Островок с живописным пляжем затерялся возле Паксоса и Корфу.

One of the most amazing spots in Greece: Voutoumi beach, Antipaxos —> tag us or use #ienjoygreece to share your experiences from Greece #Greece #travel #exotic #beach #spot #sea #minimal #igers #ig_travel #instatravel #vacation #takemethere #lovetotravel #photooftheday #greecestagram #island #holiday #beautiful #mustsee #mustvisit #amazing #awesome #grecia #grcka #greek #greekislands #exploring #sand

Публикация от share your passion for Greece (@ienjoygreece)

16 Мар 2017 в 1:21 PDT На Крите тоже есть место, малоизвестное миру. Это пляж «Агиофараго». Здесь вообще не бывает людей. Кристально чистой водой можно насладиться тут в полном одиночестве. Место расположено на выходе из живописного ущелья, по которому нужно пройти около двух километров. Добираться до него можно на машине из Ираклиона.

Just lay down wherever you want babe…?✨ #emptybeach #agiofarago

Публикация от Quentin Pano?❄️?✈️ (@cooki__)

9 Окт 2017 в 8:42 PDT В огромный список удивительных и живописных мест попали и курорты России . Это пляж «Мамайка» в Сочи , «Голубая бухта» в Геленджике , мыс Кадош в Туапсе и Генеральские пляжи в Керчи

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ