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Директора ГУПа на Ставрополье уволили за слишком большую зарплату
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Захарченко ранен

Директора ГУПа на Ставрополье уволили за слишком большую зарплату 

АиФ Ставрополье 55 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Директор «Ипатовского ДРСУ» потерял работу из-за слишком большой зарплаты, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе минимущества СК.
Проверка показала, что директор назначил слишком большие оклады себе, своим заместителям и главному бухгалтеру. Среднемесячная заработная плата на этих должностях существенно превысила установленный законом предел.
Специалисты минимущества провели ревизию и выяснили, что предприятие не выполнило план по экономическим показателям эффективности. Директора решили уволить ещё полгода назад, но он взял больничный и вышел на работу только сейчас. Минимушество расторгло договор с руководителем в одностороннем порядке.
«Мы уже не раз уточняли, что основная задача руководителей госпредприятий Ставропольского края — это наполнение бюджета края, а не собственных карманов. К сожалению, не все руководители ГУПов нас услышали», — объяснил министр имущественных отношений Ставрополья Алексей Газаров.
По данным министерства, сейчас на госпредприятиях Ставропольского края работают более 8 тысяч человек.
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