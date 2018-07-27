Директора ГУПа на Ставрополье уволили за слишком большую зарплату

Директор «Ипатовского ДРСУ» потерял работу из-за слишком большой зарплаты, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе минимущества СК.

Проверка показала, что директор назначил слишком большие оклады себе, своим заместителям и главному бухгалтеру. Среднемесячная заработная плата на этих должностях существенно превысила установленный законом предел.

Специалисты минимущества провели ревизию и выяснили, что предприятие не выполнило план по экономическим показателям эффективности. Директора решили уволить ещё полгода назад, но он взял больничный и вышел на работу только сейчас. Минимушество расторгло договор с руководителем в одностороннем порядке.

«Мы уже не раз уточняли, что основная задача руководителей госпредприятий Ставропольского края — это наполнение бюджета края, а не собственных карманов. К сожалению, не все руководители ГУПов нас услышали», — объяснил министр имущественных отношений Ставрополья Алексей Газаров.

По данным министерства, сейчас на госпредприятиях Ставропольского края работают более 8 тысяч человек.