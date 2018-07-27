Как сын русского солдата стал премьер-министром Франции

Судьба Пьера Береговуа, почти год бывшего премьер-министром Франции , нетипична в двух отношениях. Во-первых, он один из немногих в истории политиков такого ранга, покончивших с собой в мирное время. А во-вторых, он является единственным потомком российских эмигрантов во Франции, добившимся высот государственной власти.

Происхождение

Пьер Береговуа был сыном Адриана Берегового, который до Первой мировой войны проживал в городе Изюме на востоке Харьковской губернии (современная Украина ). Согласно французской Википедии, он был украинского-еврейского происхождения. Волей судьбы Береговой оказался в составе Русского экспедиционного корпуса во Франции. Задачей российских воинских формирований в этой стране была помощь союзникам по Антанте в войне с немцами. Численность корпуса, сформированного в 1916 году, составила 45 тысяч человек. Благодаря мужеству русских, вклад которых в общую победу французы высоко ценили, кайзеровские войска не смогли прорваться к Парижу. [С-BLOCK]

По политическим взглядам Адриан Береговой был меньшевиком, поэтому в годы Гражданской войны он предпочёл не возвращаться в Россию . Демобилизовавшись, Адриан планировал уехать в Америку и стать таксистом. Но остался во Франции, встретив здесь свою будущую жену Ирен Боделин. — она была дочерью маляра. Эмигрант занялся бизнесом, открыв пиццерию, и стал произносить свою фамилию на французский лад — Береговуа (написание осталось прежним).

У Адриана Берегового было четверо детей. Его старший сын Пьер (Петр) родился в 1925 году в городе Девиль-де-Руан в Нормандии.

Политическая карьера

Как и его отец, Пьер Береговуа придерживался социалистических воззрений. Во время Второй мировой войны он был членом организации «Резистанс-Фер» в составе движения Сопротивления — в этой группе участвовали преимущественно железнодорожники. Пьер начинал профессиональную карьеру в 16 лет простым рабочим в цеху, а политикой занялся, уже будучи активным профсоюзным деятелем. В 1959 году вместе с соратниками основал Автономную социалистическую партию Франции, в дальнейшем стал одним из руководителей Социалистической партии Франции. В качестве соратника президента Франсуа Миттерана , правившего с 1981 по 1995 годы, Береговуа прошёл путь от генерального секретаря канцелярии через несколько министерских постов к должности премьер-министра. Этот пост он занимал меньше года — со 2 апреля 1992 до 23 марта 1993 года.

Как пишет в статье о президентстве Миттерана доктор исторических наук Михаил Стрелец, приоритетом для Пьера Береговуа стала борьба с безработицей. Однако за время его пребывания у руля правительства количество зарегистрированных на бирже труда французов существенно не изменилось. И хотя именно при нём происходит историческая трансформация Европейского Сообщества в Европейский Союз, и Франция начинает выполнять условия Маастрихтского договора, население оказалось разочаровано политикой социалистов.

Скандал и суицид

После того, как Социалистическая партия проиграла выборы в парламент, Береговуа ушёл со своей должности. Еще одна причина этого решения заключалась в том, что он оказался замешанным в финансовом скандале. Издание Le Canard enchaine обвинило его в коррупции, вспомнив эпизод 1986 года, когда политик взял у знакомого бизнесмена беспроцентный заём на сумму 1 миллион франков, чтобы купить жильё. Долг он полностью погасил, однако тот факт, что Береговуа не выплачивал процентов, вызвал общественное возмущение и заинтересовал прокурора Жана-Пьера Тьери. Во время уличных манифестаций протестующие выкрикивали «Займи и нам миллион!» Примечательно, что ранее Береговуа сам грозился «вскрыть абцесс коррупции». [С-BLOCK]

До судебного разбирательства дело не дошло. Жизнь бывшего премьер-министра оборвалась 1 мая 1993 года в городе Невере, депутатом от которого он был избран. Гуляя в парке по берегу канала, Береговуа покончил с собой. Перед этим он забрал запасной пистолет своего охранника, вытащив его из тайника в машине. Умер политик в военном госпитале от раны головы.

Предсмертной записки экс-премьер не оставил, кроме того, пропала его записная книжка. Это дало основание полагать, что его могли убить те самые неназванные им прежде коррупционеры, возможно, из числа однопартийцев. Однако эта версия официально не подтвердилась.