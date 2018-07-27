Ещё
Командующий КСИР исключил военное нападение на Иран
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Захарченко ранен
Захарченко ранен

Командующий КСИР исключил военное нападение на Иран 

Российская Газета 54 минуты назад
Внешние враги Ирана, несмотря на раздающиеся угрозы, не посмеют совершить военную агрессию против Исламской Республики. С таким заявлением выступил командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) ИРИ Мохаммад Али Джафари.
"В канун 40-летней годовщины победы Исламской революции угрозы врагов и их санкции достигли пика. Однако единственная угроза, которую они не смогут реализовать — это военная угроза Ирану", — сказал Джафари, слова которого приводит информагентство Fars.
Командующий КСИР предупредил, что в случае военного нападения на Иран «врагам придется заплатить огромную цену».
Джафари также назвал тщетными попытки некоторых государств экономическими санкциями внести раскол между властью и обществом в Иране.
Напомним, заявление высокопоставленного иранского военного прозвучало на фоне появившихся в пятницу сообщений Австралийской телерадиовещательной корпорации ABC о готовящемся США ударе по ядерным объектам Ирана. По данным телеканала, Вашингтон якобы в августе планирует совершить бомбардировку иранских ядерных объектов, а Австралия окажет США помощь в идентификации целей.
Позже глава австралийского кабинета министров Малколм Тёрнбулл назвал домыслами информацию ABC.
Российская Газета: последние новости
Где можно увидеть "Кровавую луну" и противостояние Марса 27 июля Съемочную площадку "Дома-2" снесут из-за строительства трассы Видео: Су-34 утопил корабль на Каспии прямым попаданием ракеты Х-31
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарченко ранен56
Тысячи крымчан подозревают в измене родине80
ЦБ принял решение по ключевой ставке17
«Исчез повод обсуждать крымский вопрос»111
СМИ узнали о подготовке нового удара США89
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
00:45
Власти Москвы спасли «Дом-2»
Новости Москвы
00:54
В Швеции истребитель потушил пожар с помощью бомбы
В мире
01:46
Ночи жгучие: в Москву придет жара
Погода Новости Москвы
03:11
Макрон прокомментирова слухи о любовнике
В мире
19:57
В России могут ввести налог на велосипеды
Личный счет
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение