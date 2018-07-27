Командующий КСИР исключил военное нападение на Иран

Внешние враги Ирана , несмотря на раздающиеся угрозы, не посмеют совершить военную агрессию против Исламской Республики. С таким заявлением выступил командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) ИРИ Мохаммад Али Джафари.

"В канун 40-летней годовщины победы Исламской революции угрозы врагов и их санкции достигли пика. Однако единственная угроза, которую они не смогут реализовать — это военная угроза Ирану", — сказал Джафари, слова которого приводит информагентство Fars

Командующий КСИР предупредил, что в случае военного нападения на Иран «врагам придется заплатить огромную цену».

Джафари также назвал тщетными попытки некоторых государств экономическими санкциями внести раскол между властью и обществом в Иране.

Напомним, заявление высокопоставленного иранского военного прозвучало на фоне появившихся в пятницу сообщений Австралийской телерадиовещательной корпорации ABC о готовящемся США ударе по ядерным объектам Ирана. По данным телеканала, Вашингтон якобы в августе планирует совершить бомбардировку иранских ядерных объектов, а Австралия окажет США помощь в идентификации целей.

Позже глава австралийского кабинета министров Малколм Тёрнбулл назвал домыслами информацию ABC.