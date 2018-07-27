Ямальцы возвращаются с наградами «Патриота-2018» 

Журналистов, которым лучше других удается раскрывать патриотические темы, чествовали на этой неделе в Казани. Там завершился один из самых массовых профессиональных конкурсов «Патриот России», победителями признано 160 авторов и коллективов из 52 регионов России. Ямальские СМИ отмечены в трех категориях из пяти: газеты, журналы и радио, лидеров с нашей пропиской не оказалось только среди электронных медиа (интернет и телевидение).
Самыми выигрышными для наших земляков оказались номинации «Россия — великая наша держава» и «Мы — россияне!». Так, серия очерков о представителях разных профессии принесла Марату Галимову из «Рабочего Надыма» «бронзу», такой же награды удостоили не-праздные размышления по поводу столетия начала большевистской революции Андрея Баландина, заместителя главреда «Красного Севера».
У радийщиков «золото» завоевала Юлия Ткаченко из Ноябрьска, автор программы «Правнуки Победы». Среди глянцевой периодики победу праздновали представители «Северного издательства». У журнала «Северяне» сразу первое и третье место, у «Ямальского меридиана» — второе и третье.
— В том, что конкурс существует уже 17 лет, огромная заслуга многих структур и конкретных людей, — отмечает главред самого народного журнала Ямала Ольга Лобызова. — Но его «вечный двигатель», локомотив всего этого многотрудного идеологического и организационного процесса Александр Николаевич Чумиков, руководитель оргкомитета конкурса и Международного ПРЕСС-КЛУБА. Вот вы смогли бы прочитать 1025 газетных материалов, присланных на конкурс?! Он не только прочел — проанализировал, может рассказать о каждом. Все конкурсные материалы здесь читает каждый член жюри! Все по-честному!