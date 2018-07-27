Увеличение доли свердловских предприятий на международных рынках — одна из главных задач региона на долгосрочную перспективу

Проект концепции стратегии развития международных и внешнеэкономических связей Свердловской области на период до 2035 года рассмотрен и одобрен на заседании Совета стратегического развития под председательством вице-губернатора Александра Высокинского 27 июня.

Об основных задачах министерства международных и внешнеэкономических связей на долгосрочную перспективу доложил глава министерства Василий Козлов

«Задача номер один — расширение международного сотрудничества Свердловской области и увеличение присутствия свердловских предприятий на международных рынках. Предпочтение необходимо отдавать продукции с высокой добавленной стоимостью», — сказал министр.

Концепцией предусмотрено содействие привлечению иностранных инвестиций в наукоемкие, высокотехнологичные сферы экономики Свердловской области, в том числе за счет развития бизнес-инфраструктуры, обеспечивающей комфортное ведение бизнеса для иностранных граждан и организаций.

В числе приоритетных задач, обозначенных в проекте концепции до 2035 года, — развитие транспортно-логистической инфраструктуры региона, укрепление положительного делового имиджа Свердловской области за рубежом, снижение административных барьеров. Также сделан акцент на развитии международных культурных, научных, образовательных, молодежных и других гуманитарных связей.

Представители экспертного сообщества поддержали стратегический документ.

«Концепцию можно назвать проактивно-атакующей. Хоть мы экспортно ориентированный регион, нам нельзя успокаиваться. Именно такой концепции нам не хватает», — отметил президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

На заседании Совета стратегического развития также рассмотрели и приняли за основу долгосрочный план природопользования и экологической безопасности Свердловской области, который предполагает сохранение и восстановление природной среды за счет снижения негативного воздействия улучшения качества питьевой воды для населения.

Также за основу принят проект концепцию развития лесного фонда, который предусматривает сохранение ресурсно-экологического потенциала региона и повышение его инвестиционной привлекательности.