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Увеличение доли свердловских предприятий на международных рынках — одна из главных задач региона на долгосрочную перспективу
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Увеличение доли свердловских предприятий на международных рынках — одна из главных задач региона на долгосрочную перспективу 

Информационный портал Свердловской области 55 минут назад
Проект концепции стратегии развития международных и внешнеэкономических связей Свердловской области на период до 2035 года рассмотрен и одобрен на заседании Совета стратегического развития под председательством вице-губернатора Александра Высокинского 27 июня.
Об основных задачах министерства международных и внешнеэкономических связей на долгосрочную перспективу доложил глава министерства Василий Козлов.
«Задача номер один — расширение международного сотрудничества Свердловской области и увеличение присутствия свердловских предприятий на международных рынках. Предпочтение необходимо отдавать продукции с высокой добавленной стоимостью», — сказал министр.
Концепцией предусмотрено содействие привлечению иностранных инвестиций в наукоемкие, высокотехнологичные сферы экономики Свердловской области, в том числе за счет развития бизнес-инфраструктуры, обеспечивающей комфортное ведение бизнеса для иностранных граждан и организаций.
В числе приоритетных задач, обозначенных в проекте концепции до 2035 года, — развитие транспортно-логистической инфраструктуры региона, укрепление положительного делового имиджа Свердловской области за рубежом, снижение административных барьеров. Также сделан акцент на развитии международных культурных, научных, образовательных, молодежных и других гуманитарных связей.
Представители экспертного сообщества поддержали стратегический документ.
«Концепцию можно назвать проактивно-атакующей. Хоть мы экспортно ориентированный регион, нам нельзя успокаиваться. Именно такой концепции нам не хватает», — отметил президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.
На заседании Совета стратегического развития также рассмотрели и приняли за основу долгосрочный план природопользования и экологической безопасности Свердловской области, который предполагает сохранение и восстановление природной среды за счет снижения негативного воздействия улучшения качества питьевой воды для населения.
Также за основу принят проект концепцию развития лесного фонда, который предусматривает сохранение ресурсно-экологического потенциала региона и повышение его инвестиционной привлекательности.
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