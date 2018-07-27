Депутаты Госдумы осенью доработают проект о полномочиях ЦБ в сфере регулирования аудита

"Считаю, что в период осенней сессии мы должны вернуться к принятию законопроекта о наделении Банка России полномочиями в сфере аудиторской деятельности. Потому что законопроект, в первую очередь нацелен на защиту интересов граждан России и призван очистить рынок от недобросовестных участников, устранить практику формального или фиктивного аудита", — сказал он.

"В рамках работы комитета по финрынку мы провели огромную работу со всеми заинтересованными сторонами. Было проведено четыре заседания экспертного совета по законодательному обеспечению аудиторской и контрольно-ревизионной деятельности при комитете, в ходе которых были выслушаны оптимальные, компромиссные формулировки норм законопроекта. Тем не менее, правительство РФ решило взять еще некоторое время для анализа данных предложений", — добавил депутат.

В конце июня глава Центробанка Эльвира Набиуллина в рамках годового отчета на заседании Госдумы признала, что проблемы есть не только в области финансового аудита, но и финансовой оценки, напомнил парламентарий.

"Она согласилась, что здесь надо наводить порядок, потому что аудит и оценочная деятельность — это элементы, необходимые для обеспечения доверия к финансовым институтам и защиты интересов граждан, и участников финансового рынка. Поэтому нам необходимо наводить, не откладывая в долгий ящик, порядок в обеих сферах", — подчеркнул Антон Гетта.

Законопроект, предусматривающий изменения в регулировании аудиторской деятельности и наделение Банка России полномочиями в этой сфере, был инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым и принят в первом чтении 14 декабря. Банк России получает полномочия по регулированию сферы аудиторской деятельности, включая принятие нормативных актов, регулирующих деятельность аудиторов.

Согласно документу, ЦБ будет осуществлять прямой контроль и надзор над саморегулируемыми организациями (СРО) аудиторов, а также над аудиторскими организациями, осуществляющими аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно значимых организаций. За СРО аудиторов в полной мере сохраняются полномочия по внешнему контролю качества работы своих членов.