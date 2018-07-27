МВД России предложило установить контроль за распространением анаболиков

"Предлагается установить меры государственного контроля в отношении новых веществ группы анаболических стероидов (далее — анаболики), распространяемых на территории Российской Федерации посредством интернет-ресурсов", — говорится в пояснительной записке к проекту.

В интернете выявлен ряд ресурсов, распространяющих анаболики (энестебол, эпитиостанол, пропетандрол, меболазин, роксиболон, мепитиостан, тиоместерон, прастерон, мезаболон, болазин, зеранол, метилэпитиостанол), которые представляют собой модифицированные варианты веществ, включенных в список сильнодействующих веществ статьи 234 УК РФ ("Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта") и других статей УК. Список предлагается дополнить указанными веществами.

"Проектом постановления также предлагается внести корреспондирующие изменения в крупный размер сильнодействующих веществ для целей статьи 234 УК РФ, определив размеры вносимых веществ по аналогии с размерами подобных сильнодействующих веществ", — сообщается в пояснительной записке.