МВД России предложило установить контроль за распространением анаболиков 

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. МВД России намерено внести анаболические стероиды в список сильнодействующих веществ. Соответствующий проект постановления правительства РФ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Предлагается установить меры государственного контроля в отношении новых веществ группы анаболических стероидов (далее — анаболики), распространяемых на территории Российской Федерации посредством интернет-ресурсов", — говорится в пояснительной записке к проекту.
В интернете выявлен ряд ресурсов, распространяющих анаболики (энестебол, эпитиостанол, пропетандрол, меболазин, роксиболон, мепитиостан, тиоместерон, прастерон, мезаболон, болазин, зеранол, метилэпитиостанол), которые представляют собой модифицированные варианты веществ, включенных в список сильнодействующих веществ статьи 234 УК РФ ("Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта") и других статей УК. Список предлагается дополнить указанными веществами.
"Проектом постановления также предлагается внести корреспондирующие изменения в крупный размер сильнодействующих веществ для целей статьи 234 УК РФ, определив размеры вносимых веществ по аналогии с размерами подобных сильнодействующих веществ", — сообщается в пояснительной записке.
Как уточняют разработчики проекта, оборот анаболиков ранее был ограничен на территории Канады, Великобритании и Австралии, а два вещества из них были включены в запрещенный список 2018 Всемирного антидопингового агентства (WADA). В странах Европейского союза произошло не менее восьми смертельных отравлений веществом 2,4-динитрофенол (2,4-DNP). Оно применяется в качестве препарата для быстрого снижения веса и не предназначено для приема человеком и используется в промышленности в качестве антисептика для пропитки древесины или тканей.