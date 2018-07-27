МВД России предлагает установить меры государственного контроля в отношении новых веществ группы анаболических стероидов 

27 июля 2018 года на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов (http://regulation.gov.ru/) МВД России размещено уведомление о начале разработки проекта постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 964» (далее — проект постановления).
Проектом постановления предлагается установить меры государственного контроля в отношении новых веществ группы анаболических стероидов, распространяемых на территории Российской Федерации посредством интернет-ресурсов.
В ходе мониторинга сети Интернет выявлен ряд ресурсов, распространяющих анаболические стероиды, которые представляют собой модифицированные варианты веществ, включенных в Список сильнодействующих веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 964 (далее — Список СДВ).
Установлены факты распространения вещества 2,4-динитрофенол (2,4-DNP), являющегося причиной по меньшей мере восьми случаев смертельных отравлений в странах ЕС. Указанное вещество применяется в качестве препарата для быстрого снижения веса, вместе с тем оно не предназначено для приема человеком и используется в промышленности в качестве антисептика для пропитки древесины или тканей.
Следует отметить, что оборот выявленных анаболических стероидов ранее был ограничен на территории ряда иностранных государств (Канада, Великобритания, Австралия).
Проектом постановления также предлагается внести корреспондирующие изменения в крупный размер сильнодействующих веществ для целей статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации, определив размеры вносимых веществ по аналогии с размерами подобных сильнодействующих веществ (далее — СДВ).
Издание проекта постановления поспособствует совершенствованию государственного контроля за оборотом новых СДВ и не повлечет необходимости внесения изменений в иные нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, а также выделения дополнительных средств из федерального бюджета.