МВД России предлагает установить меры государственного контроля в отношении новых веществ группы анаболических стероидов

27 июля 2018 года на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов (http://regulation.gov.ru/) МВД России размещено уведомление о начале разработки проекта постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 964» (далее — проект постановления).

Проектом постановления предлагается установить меры государственного контроля в отношении новых веществ группы анаболических стероидов, распространяемых на территории Российской Федерации посредством интернет-ресурсов.

В ходе мониторинга сети Интернет выявлен ряд ресурсов, распространяющих анаболические стероиды, которые представляют собой модифицированные варианты веществ, включенных в Список сильнодействующих веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 964 (далее — Список СДВ).

Установлены факты распространения вещества 2,4-динитрофенол (2,4-DNP), являющегося причиной по меньшей мере восьми случаев смертельных отравлений в странах ЕС . Указанное вещество применяется в качестве препарата для быстрого снижения веса, вместе с тем оно не предназначено для приема человеком и используется в промышленности в качестве антисептика для пропитки древесины или тканей.

Великобритания, Следует отметить, что оборот выявленных анаболических стероидов ранее был ограничен на территории ряда иностранных государств ( Канада Австралия ).

Проектом постановления также предлагается внести корреспондирующие изменения в крупный размер сильнодействующих веществ для целей статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации, определив размеры вносимых веществ по аналогии с размерами подобных сильнодействующих веществ (далее — СДВ).

Издание проекта постановления поспособствует совершенствованию государственного контроля за оборотом новых СДВ и не повлечет необходимости внесения изменений в иные нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, а также выделения дополнительных средств из федерального бюджета.