Пенсионеров Лианозова приглашают на праздник двора

На следующей неделе в Лианозове вновь пройдет праздник двора в рамках пилотного проекта «Московское долголетие». Об этом сообщила заведующая отделением дневного пребывания филиала «Лианозово» ТЦСО «Бибирево» Олеся Кульгина.

— Ближайший праздник двора пройдет 2 августа в 17.00 по адресу ул. Череповецкая, д. 24. Пенсионеров ждет спортивная и творческая программа, — уточнила Олеся Кульгина.

Напомним, чтобы присоединиться к проекту «Московское долголетие», необходимо зарегистрироваться в районном центре соцобслуживания по адресу улица Новгородская, дом 32. Телефон ЦСО: 8 (499) 909-77-22. (ис)