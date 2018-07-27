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Севастопольские таможенники в посылке обнаружили запрещенные лекарства
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Севастопольские таможенники в посылке обнаружили запрещенные лекарства 

РИА Новости Крым 54 минуты назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости Крым. В Севастополе таможенники совместно с сотрудниками УФСБ по Республике Крым и Севастополю выявиликанал поступления запрещенных к пересылке сильнодействующих медпрепаратов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили лиц, которые наладили поставки из заграницы запрещенных препаратов.
"При получении посылки владельцами в почтовом отделении, были задержаны сотрудниками Севастопольской таможни совместно с сотрудниками УФСБ по Республике Крым и Севастополю. При вскрытии было установлено, что в них находились медицинские препараты", — сообщают таможенники, уточняя, что в посылке нашли препараты для усиленного роста мышц, стероиды, анаболики и гормональные препараты.
Все найденные препараты включены в список ограниченных в гражданском обороте и запрещенных к пересылке в международных почтовых отправлениях.
Лица, которым была адресована посылка в итоге стали фигурантами уголовного дела по статье " незаконное перемещение через границу сильнодействующих веществ в крупном размере". Им грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.
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