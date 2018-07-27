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Госдума рассмотрела в июле 22 инициативы по реализации нацпроектов
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Захарченко ранен

Госдума рассмотрела в июле 22 инициативы по реализации нацпроектов 

Парламентская газета 58 минут назад
Фото: Парламентская газета
Госдума ведёт работу по обеспечению экономического роста — только в июле было рассмотрено 22 законопроекта, связанных с реализацией национальных проектов, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин в ходе итогового выступления на пленарном заседании.
По его словам, за счёт создания специального Фонда развития в течение шести лет около 3,5 триллиона рублей будет направлено на инфраструктурные проекты, развитие цифровой экономики, а также поддержку малого и среднего предпринимательства. «Мы изменили порядок исчисления налога на имущество физических лиц по кадастровой стоимости — это позволит снизить налоговое бремя для граждан», — сказал Володин.
По его словам, сейчас идёт целевая поддержка образования и здравоохранения — это позволит повысить уровень благосостояния граждан и увеличить среднюю продолжительность жизни.
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