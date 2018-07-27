Заявки на субсидии в сфере культуры в Подмосковье в 2018 году подали 36 НКО

Подмосковье на конкурс по предоставлению некоммерческим организациям (НКО) субсидий на реализацию проектов в сфере культуры в текущем году подали 36 заявок, на субсидии выделили 20 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

В министерстве культуры Московской области прошло заседание экспертного совета конкурса по предоставлению некоммерческим организациям за счет средств регионального бюджета субсидий на реализацию проектов в сфере культуры на территории Подмосковья в 2018 году.

«Всего на предоставление субсидий было подано 36 заявок на сумму более 42 миллионов рублей. Начиная с этого года, на субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов в сфере культуры в государственной программе «Культура Подмосковья» предусмотрено 20 миллионов рублей, что в два раза больше, чем в 2017 году», — сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева

Участники конкурса предложили проекты по организации и проведению фестивалей, творческих конкурсов в сфере музыкального искусства и народного творчества; мероприятий, направленных на патриотическое воспитание и пропаганду здорового образа жизни; мастер-классов и семинаров для работников культуры; проектов, связанных с социокультурной реабилитацией инвалидов.

В 2017 году участниками конкурса стали 34 организации, 20 из которых получили субсидии.