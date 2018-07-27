Володин: проблемы избирателей для депутатов важнее дисциплины

Важнее дисциплины для депутатов — жить проблемами своих избирателей и своей страны. Если законодатели будут максимально вовлечены в работу, дисциплинарных проблем в Госдуме не будет, заявил председатель палаты Вячеслав Володин

«Мы делаем всё, чтобы максимальное число депутатов было включено в работу. И дисциплина тут занимает второе место, потому что если депутаты понимают, что работа интересная, фракции понимают, что могут свои идеи реализовать, то не будет обсуждаться такая тема, как время работы и когда с работы уходить. Любой политик должен жить проблемами своих избирателей, своей страны», — сказал Володин на пресс-конференции по итогам четвёртой сессии Государственной Думы седьмого созыва.

Он особо отметил, что среди важнейших законов, принятых в весеннюю сессию, есть инициативы, внесённые оппозиционными парламентскими фракциями.

«Например, принят законопроект, который предполагает регистрацию автомобиля без посещения ГИБДД , был «выстрадан» ЛДПР . Закон ждали миллионы людей, сейчас он принят», — отметил Володин.