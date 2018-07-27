Ещё
Володин: проблемы избирателей для депутатов важнее дисциплины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Захарченко ранен
Захарченко ранен

Володин: проблемы избирателей для депутатов важнее дисциплины 

Парламентская газета 56 минут назад
Фото: Парламентская газета
Важнее дисциплины для депутатов — жить проблемами своих избирателей и своей страны. Если законодатели будут максимально вовлечены в работу, дисциплинарных проблем в Госдуме не будет, заявил председатель палаты Вячеслав Володин.
«Мы делаем всё, чтобы максимальное число депутатов было включено в работу. И дисциплина тут занимает второе место, потому что если депутаты понимают, что работа интересная, фракции понимают, что могут свои идеи реализовать, то не будет обсуждаться такая тема, как время работы и когда с работы уходить. Любой политик должен жить проблемами своих избирателей, своей страны», — сказал Володин на пресс-конференции по итогам четвёртой сессии Государственной Думы седьмого созыва.
Он особо отметил, что среди важнейших законов, принятых в весеннюю сессию, есть инициативы, внесённые оппозиционными парламентскими фракциями.
«Например, принят законопроект, который предполагает регистрацию автомобиля без посещения ГИБДД, был «выстрадан» ЛДПР. Закон ждали миллионы людей, сейчас он принят», — отметил Володин.
Кроме того, он напомнил о принятом в первом чтении законопроекте «Справедливой России» об отмене национального роуминга.
Парламентская газета: последние новости
Сенаторы оставят на контроле работу электронных очередей в СИЗО ЦИК примет решение о пенсионном референдуме при участии КПРФ День 27 июля в истории
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тысячи крымчан подозревают в измене родине73
Захарченко ранен45
«Исчез повод обсуждать крымский вопрос»110
ЦБ принял решение по ключевой ставке17
СМИ узнали о подготовке нового удара США89
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
00:45
Власти Москвы спасли «Дом-2»
Новости Москвы
00:54
В Швеции истребитель потушил пожар с помощью бомбы
В мире
01:46
Ночи жгучие: в Москву придет жара
Погода Новости Москвы
03:11
Макрон прокомментирова слухи о любовнике
В мире
19:57
В России могут ввести налог на велосипеды
Личный счет
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение