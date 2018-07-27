Движение транспорта ограничено на Знаменской улице 

Реконструкция инженерных коммуникаций идет в соседнем районе Преображенское.
До конца октября в связи с этим движение здесь ограничено, и возможно образование затора, об этом сообщает информационный центр транспортного комплекса столицы.
— Ограничения движения в связи с реконструкцией инженерных сетей введены с 23 июля по 31 октября круглосуточно на двух участках ул. Знаменская — на участке от д. 5 до д. 5, стр. 2, а также на одной полосе частично — в районе д. 5, — уточняется в опубликованном сообщении.
Автолюбителям из Богородского рекомендуем выбирать пути объезда заранее, быть внимательнее на дороге и обращать внимание на указания дорожных знаков. Информация обо всех изменениях размещается на специальных щитах на подъезде к участкам реконструкции.