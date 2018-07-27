Запуск ЦКАД станет драйвером развития новой Москвы

Открытие движения по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) позволит создать предпосылки для организации новых мест приложений труда, а также сформировать условия комплексного развития инфраструктуры и территорий новой Москвы , расположенной вдоль магистрали, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Как пояснил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин , запуск движения по ЦКАД позволит разгрузить радиальные выходы из Москвы и уличную сеть города от движения большегрузного и транзитного транспорта, перехватить на дальних подъездах к Москве большегрузные транспортные средства с последующей пересортировкой грузов и дальнейшей их доставкой на место назначения мелкими партиями.

«Для Москвы реализация проекта ЦКАД позволит оказать положительное влияние на решение не только транспортных, но также и социальных, экономических задач города. Получат толчок к развитию и территории, расположенные вдоль магистрали. За счет бюджета города уже разрабатывается несколько проектов планировок на площадки около дороги», — сказал Хуснуллин.

Он подчеркнул, что первый участок ЦКАД в новой Москве планируется достроить в 2019 году.

Участок первого этапа ЦКАД (юго-западная и южная части ЦКАД) проходит по урбанизированным территориям городских округов Домодедово Подольск , Троицкого административного округа Москвы и Наро-Фоминского городского округа Московской области . Трасса не затрагивает особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения.

На объекте предусмотрено строительство 41 мостового сооружения: 14 мостов, 24 путепроводов, трех эстакад. Прогнозная средняя интенсивность движения на 2030 год составляет 44,4 тысячи автомобилей в сутки.

ЦКАД — кольцевая трасса, которая пройдет в 50 километрах от МКАД. Проект строительства дороги состоит из пяти пусковых комплексов, которые будут реализованы по принципу государственно-частного партнерства. В настоящее время строится 339 километров дороги, а общая протяженность трассы составит около 530 километров. Реализацию проекта планируется завершить к 2025 году.