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Запуск ЦКАД станет драйвером развития новой Москвы
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Запуск ЦКАД станет драйвером развития новой Москвы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Открытие движения по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) позволит создать предпосылки для организации новых мест приложений труда, а также сформировать условия комплексного развития инфраструктуры и территорий новой Москвы, расположенной вдоль магистрали, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
Как пояснил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, запуск движения по ЦКАД позволит разгрузить радиальные выходы из Москвы и уличную сеть города от движения большегрузного и транзитного транспорта, перехватить на дальних подъездах к Москве большегрузные транспортные средства с последующей пересортировкой грузов и дальнейшей их доставкой на место назначения мелкими партиями.
«Для Москвы реализация проекта ЦКАД позволит оказать положительное влияние на решение не только транспортных, но также и социальных, экономических задач города. Получат толчок к развитию и территории, расположенные вдоль магистрали. За счет бюджета города уже разрабатывается несколько проектов планировок на площадки около дороги», — сказал Хуснуллин.
Он подчеркнул, что первый участок ЦКАД в новой Москве планируется достроить в 2019 году.
Участок первого этапа ЦКАД (юго-западная и южная части ЦКАД) проходит по урбанизированным территориям городских округов Домодедово, Подольск, Троицкого административного округа Москвы и Наро-Фоминского городского округа Московской области. Трасса не затрагивает особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения.
На объекте предусмотрено строительство 41 мостового сооружения: 14 мостов, 24 путепроводов, трех эстакад. Прогнозная средняя интенсивность движения на 2030 год составляет 44,4 тысячи автомобилей в сутки.
ЦКАД — кольцевая трасса, которая пройдет в 50 километрах от МКАД. Проект строительства дороги состоит из пяти пусковых комплексов, которые будут реализованы по принципу государственно-частного партнерства. В настоящее время строится 339 километров дороги, а общая протяженность трассы составит около 530 километров. Реализацию проекта планируется завершить к 2025 году.
Строительство ЦКАД — первый инфраструктурный мегапроект, частично финансируемый из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Общая стоимость его реализации оценивается в более чем 300 миллиардов рублей, из которых 150 миллиардов будет профинансировано за счет средств ФНБ.
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