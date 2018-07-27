Из-за строительства хорды перекрыт разворот под Мытищинским путепроводом

С середины июля и до конца года проезд под Мытищинским путепроводом со стороны Метрогородка будет полностью закрыт для движения в обоих направлениях. Автомобилистам рекомендуется планировать свой маршрут заранее и искать пути объезда.

Сегодня начинается строительство следующего отрезка Северо-Восточной хорды (СВХ). Новый участок соединит Щёлковское шоссе с Лосиноостровской улицей. В связи со строительными работами, разворот в районе Мытищинского путепровода, по которому Открытое шоссе проходит над путями МЦК, закрыт, сообщает окружная газета «ВО».

Отметим, что ранее на этом участке движение было организовано в обе стороны и автомобилисты, двигающиеся по Открытому шоссе, могли тут развернуться. Теперь же разворот возможно осуществить только со стороны Богородского , проехав по 6-му проезду Подбельского. Никаких работ по возведению участка хорды здесь, с внутренней стороны МЦК, проводить не планируется.

Проект организации движения транспорта на новом участке Северо-Восточной хорды, в состав которой войдет разноуровневая развязка с Открытым шоссе, находится в стадии согласования, сообщает «ВО». Дело в том, что плотность застройки очень высока и узел развязки пойдет на разных уровнях: в одну сторону — под Открытым шоссе, а в другую — над ним. Окончить все этапы строительства планируется на 4-й квартал текущего года.