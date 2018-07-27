«Госдума должна быть образцовой структурой и не менять под себя законы»

«Инициация последних созывов Госдумы призвана показать вторичность их голосования. Если брать законодательную составляющую деятельности парламента, то, в принципе, работа идет, завалы разгребаются, принимаются неплохие законы (вроде долевого строительства, финансовых омбудсменов).

С представительной составляющей, конечно, сложнее. Мы давно уже не оперируем понятием „народ“. Мы понимаем, что имеем дело с обществом очень развитым, несовместимым по своим интересам, нелишенным сословий. Так или иначе, работа политика — это умение находить применение разных сил и общественных групп. А мучительный поиск компромиссов, медиация — сегодня ключевой аспект представительской функции.

Третья функция — контрольная. Здесь все тоже довольство двойственно. Соглашусь, что в отношениях с правительством стиль отчасти корректируется в силу того, что приходят более молодые и неотесанные министры и что стало больше виртуальности. Так, на проект по изменению пенсионной системы пришел не самый узнаваемый специалист — Максим Топилин . Плюс контрольной функции — колоссальное снижение внутренних противоречий, которые существуют между принятием решений.

Конечно, не хватает обеспечения пересечения параллельных реальностей, в которых принимаются разновекторные инициативы. Не хватает оперативной реакции на дикие идеи. Например, недавняя идея уголовной ответственности за увольнение работника в пенсионном возрасте, в силу которой нормальный работодатель не будет принимать работника ни 50+, ни 45+ лет. „Зачем потом за него сидеть?“ — это произносят эксперты и публицисты.

Куда могла бы двигаться Государственная дума? Наверное, задача минимум — быть образцом поведения. Государственная дума должна быть образцовой структурой, которая серьезно относится к буквам и духу собственного закона, не меняя их под себя. Задача максимум — быть иногда содержательным лидером. Знаете, в футболе есть функция диспетчера. Возникает сложный вопрос (например, пенсионное законодательство, майские указы) — спрашивают Думу. Мне кажется, это претензия на содержательное лидерство через увязывание противоречий».

Фото: из личного архива М. Виноградова