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«Госдума должна быть образцовой структурой и не менять под себя законы»
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«Госдума должна быть образцовой структурой и не менять под себя законы» 

РИА «ФедералПресс» 56 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Инициация последних созывов Госдумы призвана показать вторичность их голосования. Если брать законодательную составляющую деятельности парламента, то, в принципе, работа идет, завалы разгребаются, принимаются неплохие законы (вроде долевого строительства, финансовых омбудсменов).
С представительной составляющей, конечно, сложнее. Мы давно уже не оперируем понятием „народ“. Мы понимаем, что имеем дело с обществом очень развитым, несовместимым по своим интересам, нелишенным сословий. Так или иначе, работа политика — это умение находить применение разных сил и общественных групп. А мучительный поиск компромиссов, медиация — сегодня ключевой аспект представительской функции.
Третья функция — контрольная. Здесь все тоже довольство двойственно. Соглашусь, что в отношениях с правительством стиль отчасти корректируется в силу того, что приходят более молодые и неотесанные министры и что стало больше виртуальности. Так, на проект по изменению пенсионной системы пришел не самый узнаваемый специалист — Максим Топилин. Плюс контрольной функции — колоссальное снижение внутренних противоречий, которые существуют между принятием решений.
Конечно, не хватает обеспечения пересечения параллельных реальностей, в которых принимаются разновекторные инициативы. Не хватает оперативной реакции на дикие идеи. Например, недавняя идея уголовной ответственности за увольнение работника в пенсионном возрасте, в силу которой нормальный работодатель не будет принимать работника ни 50+, ни 45+ лет. „Зачем потом за него сидеть?“ — это произносят эксперты и публицисты.
Куда могла бы двигаться Государственная дума? Наверное, задача минимум — быть образцом поведения. Государственная дума должна быть образцовой структурой, которая серьезно относится к буквам и духу собственного закона, не меняя их под себя. Задача максимум — быть иногда содержательным лидером. Знаете, в футболе есть функция диспетчера. Возникает сложный вопрос (например, пенсионное законодательство, майские указы) — спрашивают Думу. Мне кажется, это претензия на содержательное лидерство через увязывание противоречий».
Фото: из личного архива М. Виноградова
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