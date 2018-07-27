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Разработки сингапурских ученых помогут создать интеллектуальную транспортную систему Санкт-Петербурга
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Разработки сингапурских ученых помогут создать интеллектуальную транспортную систему Санкт-Петербурга 

RUБЕЖ 56 минут назад
Фото: RUБЕЖ
Специалисты сингапурской компании ST Electronics будут участвовать в создании Единой системы управления транспортным комплексом Санкт-Петербурга, об этом сообщает официальный портал администрации города.
25 июля 2018 года прошла встреча представителей администрации Санкт-Петербурга и руководства компании.
Топ-менеджеры провели презентацию своей компании. Предприятие ведет разработки в области развития железнодорожной и транспортной инфраструктуры. В частности ST Electronics с использованием передовых экономических технологий и инновационных продуктов. Свои научные достижения компания успешно применила при создании эффективной системы управления транспортными потоками в 30 городах мира.
На основе интеллектуальной платформы эксперты ST Electronics хотят создать аналогичную систему и в Санкт-Петербурге. Первые результаты совместной работы сотрудников компании и чиновников администрации города будут представлены осенью 2018 года.
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