Проект новосибирского ЛДС вынесут на публичное обсуждение

Все жители Новосибирской области смогут высказать свое мнение о проекте нового ледового дворца спорта (ЛДС) в пойме Оби Новосибирске и прилегающей инфраструктуры. Организовать обсуждение можно на региональном интернет-портале «Электронная демократия». Такое предложение прозвучало сегодня на заседании совета Общественной палаты Новосибирской области.

Арена должна появиться в Кировском районе Новосибирска возле дамбы Октябрьского моста к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года, который предполагается провести в Новосибирске. Члены Общественной палаты поддержали инициативу вынесения проекта на публичное обсуждение.

Впрочем, как выяснилось в ходе заседания, принципиальные изменения внести уже вряд ли получится, поскольку проект должен быть готов уже к ноябрю этого года. Строительство дорог нужно завершить к осени 2021 года, а к лету 2022-го должны быть сданы станция метро «Спортивная» и сам хоккейный стадион.

Даже по предварительным расчетам, затраты на инфраструктуру и благоустройство превысят 6 млрд руб. В такой ситуации увеличивать смету, чтобы заложить основу для дальнейшего развития транспортной доступности территории, городские и областные власти не готовы.

«Можно, конечно, сейчас говорить и про тоннели, и про строительство рокадной дороги и про ул. Стартовую, и про все остальное. Но срок ввода в эксплуатацию — октябрь 2021 года. Поэтому нам надо делать транспортную инфраструктуру таким образом, чтобы она и влилась в перспективное развитие транспортной инфраструктуры в этом районе, и мы бы смогли ввести ее в эксплуатацию в 2021 году. Строить сейчас и проектировать прокол под дамбой Октябрьского моста, выносить коммуникации — там три магистральные трубы теплоносителя. Я думаю, мы к 2021 году даже близко не подойдем к этому вопросу, к сожалению», — признал начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов

По оценкам некоторых экспертов, в будущем такой подход может создать трудности для продолжения развития территории в пойме Оби. Кроме того, 11 га, отведенных для реализации проекта, могут попасть в зону подтопления во время весеннего половодья. Чтобы полностью обезопасить сооружения и дороги, необходимо построить дамбу высотой около 5 м.

«Посчитать очень легко. Это примерно 0,5 млн кубометров грунта. И взять его неоткуда. Карьера у нас нет. На следующей неделе будем обсуждать этот вопрос с экологами и недропользователями — есть ли возможность взять этот необходимый грунт из русла Оби со стороны ул. Большевистской. А если возить 0,5 млн кубометров «КамАЗми», для этого нужно около полутора-двух лет», — сообщил заместитель начальника департамента строительства и архитектуры мэрии, главный архитектор города Виктор Тимонов.

Все предложения и вопросы участников заседания передадут в профильные подразделения мэрии Новосибирска и регионального правительства. В ближайшее время областная Общественная палата планирует еще раз вернуться к обсуждению проекта ЛДС.