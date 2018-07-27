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В Печатниках 1 августа пройдет встреча с населением
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В Печатниках 1 августа пройдет встреча с населением 

Управа района Печатники города Москвы 48 минут назад
Фото: Управа района Печатники города Москвы
Первый заместитель главы управы района Печатники по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Альберт Юмадилов проведет встречу с населением района в среду, 1 августа.
Тема встречи: «О социально-направленной деятельности и предоставлении льгот социально-незащищенным группам граждан».
После отчетов ответственных лиц жители смогут задать интересующие вопросы. Получить на них ответы можно будет сразу, либо позже — в письменном виде.
Участие во встрече примут представители спортивно-досуговых и культурных центров района, участковые, а также сотрудники районного «Жилищника».
Встреча состоится по адресу: ул. Шоссейная, д. 86 (здание управы). Начало в 19.00.
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